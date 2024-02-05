Sarıkamış Kayak Merkezi Karla Doldu Taştı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi, son yağan kar ile birlikte doldu taştı.

Yaklaşık 75 santim kar kalınlığının olduğu ve Sarıçam ağaçları arasında, kristal kar üzerinde kayak severlere unutulmaz anlar yaşatan Sarıkamış Kayak Merkezi'nin pistlerine kendilerine atan kayak severler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak severlerden yoğun ilgi gördü. Kar kalınlığının 75 santimi bulduğu Sarıkamış'ta kayak takımlarını alan vatandaşlar pistlere koştu. Sarıkamış'taki yoğunluk ise kameralara yansıdı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kaymanın ayrıcalık olduğunu ifade eden Yunus Emre Karabağ, "Sarıkamış'ta yine yoğun bir şekilde sezon devam etmekte, kar kalınlığımız, kar kalitemiz çok iyi durumda, kayak severleri tekrar ara tatilde kayak yapmaya bekliyoruz. Burada sezon Mart ayının sonuna kadar ediyor" dedi.

Sarıkamış'ta sarıçam ormanları arasında kaymanın ayrıcalıklarını yaşadığını belirten Milli kayakçı İsmail Örnek, "Şuan kristal kar, sarıçam eşliğinde Sarıkamış'ın eşsiz güzellikleri arasında kayıyorum. Tüm kayak severleri Sarıkamış'a bekliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Sarıçam ormanları, kristal kari ve uzun kayak pistleriyle kış turizminde ön plana çıkan Sarıkamış Kayak Merkezi Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistlerden de yoğun ilgi görüyor.

Sarıkamış'ı tercih eden kayak severler, çığ tehlikesi bulunmayan kristal kar üzerinde güneşli havada kaymanın tadını çıkarıyor. - KARS