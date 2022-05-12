Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesinde vali-mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Şanlıurfa Valisinin yerine Sivas Valisi getirildi.

ŞANLIURFA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesinde vali-mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Şanlıurfa Valisinin yerine Sivas Valisi getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vali-mülkiye başmüfettişliği görevine atandı. 2017 yılından itibaren Şanlıurfa'ya Vali olarak atanan Erin'in yerine ise Sivas Valisi Salih Ayhan getirildi.

Harekat süreci ile sonrasını başarılı bir şekilde koordine etti

Şanlıurfa'da yaklaşık 5 yıl görev yapan Vali Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı süreci ile harekat sonrası Suriye'nin kuzeyinde sosyal hayatın düzenlenmesi, iyileştirilmesi, hizmet götürülmesi, güvenliğin sağlanması gibi bir çok konuda yürütülen çalışmaları başarılı bir şekilde koordine ediyordu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Şanlıurfa, Atama, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title