Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan oldu

ŞANLIURFA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesinde vali-mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Şanlıurfa Valisinin yerine Sivas Valisi getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vali-mülkiye başmüfettişliği görevine atandı. 2017 yılından itibaren Şanlıurfa'ya Vali olarak atanan Erin'in yerine ise Sivas Valisi Salih Ayhan getirildi.

Harekat süreci ile sonrasını başarılı bir şekilde koordine etti

Şanlıurfa'da yaklaşık 5 yıl görev yapan Vali Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı süreci ile harekat sonrası Suriye'nin kuzeyinde sosyal hayatın düzenlenmesi, iyileştirilmesi, hizmet götürülmesi, güvenliğin sağlanması gibi bir çok konuda yürütülen çalışmaları başarılı bir şekilde koordine ediyordu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel