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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfalı kadınlardan deri yakma kursuna yoğun ilgi

Yerel Haberler

Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfalı kadınlardan deri yakma kursuna yoğun ilgi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kadın Destek Merkezinde açılan deri yakma ve obje kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şanlıurfalı kadınlardan deri yakma kursuna yoğun ilgi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kadın Destek Merkezinde açılan deri yakma ve obje kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şanlıurfa'da kadınların çalışma hayatına atılmalarına öncülük eden 21 kadın destek merkezlerindeki atölye çalışmalarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkezde usta eğiticiler tarafından başlatılan kurslarda kursiyerler sanat öğrenip aile ekonomisine katkı sağlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kadın Destek Merkezinde açılan Deri yakma ve obje kursunda, deri kemerden cüzdana, kolyeden çantaya kadar birçok ürün kadınların elinde şekilleniyor. Kadınların kendi ayakları üstünde durmaları için 10 olan kadın Destek Merkezi sayısı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla bu sayı 21'e yükseldi. Mehmet Akif Ersoy Kadın Destek Merkezine gelen kursiyerler burada sanat öğrenip ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.

Kurs eğitmeni Mevlüde Çetinkaya, "Kurslarımıza katılan bayanlarımıza deri üzerinde işleme eğitimleri veriyoruz. Burada yapılan çalışmalarımızın tamamı deriden oluşuyor. Çanta, kemer, cüzdan ve benzeri ürünler yapıyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Yerel

Mehmet Akif Ersoy Şanlıurfa Yerel Haberler

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