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Şanlıurfa'da Terzi Rahime Yalçın, Kendi Markasını Kurdu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Rahime Yalçın, 2 yıl önce terzilik işine başladıktan sonra kendi markasını ve mağazasını kurdu. Yaptığı tasarımlarla müşterilerin beğenisini kazanan Yalçın, imalatını ve markasını büyüterek hayalini gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Rahime Yalçın, 2 yıl önce evinin bir odasında başladığı terzilik işini büyüterek 2 yıl içinde kendi marka ve mağazasını kurdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Rahime Yalçın (28) eşini trafik kazasında kaybetmesi sonucu, çocuklarının geçimini sağlamak amacıyla evinin bir odasına aldığı dikiş makinasıyla terzilik yapmaya başladı. Kendi yaptığı çizim ve tasarımlarla kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Tesettür üzerine yaptığı tasarım ve dikişlerle müşterilerinin büyük bir beğenini kazanan Yalçın, ilçe merkezi olmak üzere çevre il ve ilçelerde bulunan birçok mağazaya da elbise dikmeye başladı. Siparişlere yetişemeyen Yalçın, bir dikiş makinası ve bir çalışan tutarak işi biraz daha büyüttü.

2 yıl içinde imalatını, markasını ve mağazasını kurdu

Kocasının ölümünden sonra, çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak için dört elle işine sarılan Rahime Yalçın, 2 yıl içinde 2 çalışan daha tutarak kendi imalathanesini, markasını ve mağazasını kurdu. Hayali markasının dünyaca tanınmasını ve mağazalar zinciri kurmak olduğunu belirten Yalçın, kadın olarak mücadeleden hiçbir zaman pes etmediğini belirtti.

Eşini 2 yıl önce bir trafik kazasında kaybetmesi sonucu işe başladığını belirte Rahime Yalçın, "Eşimin vefatıyla birlikte 3 çocuğumla ortada kaldım, eşimi kaybettikten sonra ne iş yapabilirim diye çok düşündüm ve evde terzilik yapmaya başladım. Maddi imkanım yetersiz olduğundan evimin bir odasında bunu yaptım, kısa sürede talepler çoğalınca bir tane yardımcı yanıma aldım ve çalışmaya devam ettim evimde. Kendi çizim ve tasarımlarımla üretim yaparken, birkaç kişi bana ulaştı ve toptan ürün benden istediler, bende onlara toptan ürün vermeye başladım. Benden ürün alanlar, kendi markalarını benim tasarımlarıma vurarak, kendi mağaza ve internet sitelerinde satıyorlardı. Tasarım ve çizimlerim gün geçtikçe beğenilmeye ve müşterilerim çoğalmaya başladı, bunun üzerine ben kendi kendime niye kendi markamı ve mağazamı kurmuyorum diye düşündüm ve bunu gerçekleştirmek için çalışmaya başladım. Önce kendi imalatımı kurdum, 2 çalışan daha yanıma aldım ve kendi markamın olduğu mağazayı da kurdum. Aslında bu benim küçüklük hayalimdi, daha önce bu hayalimi gerçekleştirmek için bir adım atsam önüme bir engel konurdu ama şimdi kendi ayaklarım üzerinde emin adımlarla yürümekten guru duyuyorum" dedi.

Rahime yalçın amacının markasını dünyaca tanınan bir markaya dönüştürmek olduğunu belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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