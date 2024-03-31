Şanlıurfa'da Muhtarlık Seçimleri Nedeniyle Kavgalar Çıktı
Şanlıurfa kent merkezi ile ilçelerde seçimler nedeniyle çıkan kavgalarda 15 kişi yaralandı.
Şanlıurafa'da kent merkezi, Halfeti, Harran ve Bozova ilçelerindeki bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri nedeniyle kavgalar çıktı. Muhtar adayı yakınları arasında çıkan kavgalarda toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kavgaların çıktığı seçim bölgelerine jandarma güvenlik önlemlerini yoğunlaştırıldı.