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Sandıklı'da 428 Motosiklet ve 4 Otomobil Geri Dönüşüme Gönderildi

Sandıklı'da 428 Motosiklet ve 4 Otomobil Geri Dönüşüme Gönderildi
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yediemin otoparkında bekleyen 428 motosiklet ve 4 otomobil, sahipleri tarafından teslim alınmadığı için hurdaya çıkarılarak geri dönüşüm için İzmir'in Aliağa ilçesine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yediemin otoparkında bekletilen 428 motosiklet ve 4 otomobil tırlara yüklenerek geri dönüşüme gönderildi.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde trafikten men edilen yada ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin otoparkına gönderilen motosiklet ve otomobiller sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarılıyor. İlçede hurdaya çıkan 428 motosiklet ve 4 otomobil tırlara yüklenerek İzmir'in Aliağa ilçesindeki Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna geri dönüşüme gönderildi.

Çeşitli nedenler ile trafikten men edilen araçların burada yaklaşık 3 yıldır tutulduğunu ifade eden yediemin deposu sahibi Cihan Yurtseven, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Trafikten men edilmiş tescili bulunmayan, hatta hurda sayabileceğimiz araçlar makine kimya ekipleri tarafından teslim alınıyor. 428 motosiklet ve 4 otomobil Aliağa'ya geri dönüşüm için gönderiliyor." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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