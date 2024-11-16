Sandal Mahalle Camisi Yenilendi, Cemar Mermer'den Destek

Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe, Cemar Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın'ı ziyaret ederek, Cemar'ın Sandal Mahalle Camisi'nin restorasyonunda kullanılmak üzere temin ettiği traverten taşları ve mahalledeki hizmetlere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Cemar'ın traverten taşlarıyla yenilenen mahalle camii, ihtişamlı bir görünüme kavuştu.

Kula'dan dünyanın dört bir yanına yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine sağladığı katkıların yanı sıra hizmet verdikleri Kula ilçesinde de desteklerine devam eden Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, ilçeye bağlı Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe'yi ağırladı. İlçenin en büyük mahallelerinden biri olan Sandal Mahallesinin muhtarı Gökçe, Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın'a plaket takdim ederek, mahalle camisinin restorasyonunda kullanılan traverten taşları ile ilgili teşekkür etti. Mahallede yapılan hizmetlere her zaman destek olan Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın'a mahalle halkı adına teşekkürlerini ileten Muhtar Gökçe, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz'ün de destekleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle camisinin Cemar'ın traverten taşlarıyla yenilenmesiyle yeni bir yüze kavuştuğunu vurgulayan Muhtar Gökçe, Cemar'ın traverten taşlarının caminin görünümüne yeni bir ihtişam kattığını da belirtti.

Hizmet verdikleri Kula ilçesinde her sektöre destek olarak ilçe ekonomisine de katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Muhtar Gökçe'nin ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Mahalle camisinin restorasyonunu da yakından takip ettiklerini dile getiren Genel Müdür Yalçın, ülkenin en büyük traverten ocağından çıkarılan traverten taşlarıyla bir camiye destek sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz'ün önderliğinde yeni bir ihtişama kavuşan Sandal Mahalle Camii gibi ilçede birçok noktaya destek sağladıklarının da altını çizen Genel Müdür Yalçın, yeni bir yüze kavuşan caminin restorasyonunda emeği geçenlere de teşekkür etti. - MANİSA