Samsunlu ayakkabı boyacısı 55 yıldır devlet ve sanat dünyasından isimlerin ayakkabılarını parlatıyor

Samsunlu ayakkabı boyacısı 55 yıldır devlet ve sanat dünyasından isimlerin ayakkabılarını parlatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 55 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Aydın Karaca, bugüne kadar birçok devlet adamı ve sanatçının ayakkabılarını boyadı.

Samsun'da 55 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Aydın Karaca, bugüne kadar birçok devlet adamı ve sanatçının ayakkabılarını boyadı. Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olan Karaca, baba mesleğini 1975'ten beri sürdürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda mesleğini icra eden Aydın Karaca, bu işi yapan 3. kuşak olduğunu belirtti. Karaca, geçmişten günümüze Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Ferdi Tayfur, Yıldıray Çınar, Orhan Gencebay gibi isimlerin ayakkabılarını bizzat kendisinin boyadığını anlattı.

"Birçok devlet büyüğünün ayakkabısını boyadım"

Ayakkabı boyacılığında Samsun'un bir numarası haline gelen Aydın Karaca, "Burada, Cumhuriyet Meydanı'nda boyacılık yaptığımız dönemlerde birçok siyasetçinin ve sanatçının ayakkabılarını boyadım. 55 seneden beri bu mesleği yapıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in, başbakanlık yapmış Bülent Ecevit'in ayakkabılarını boyadım. Miting sonrası meydandaki pastaneye gelirlerdi ve ayakkabılarını ben boyardım" dedi.

Sanatçılarla olan anılarına da değinen Karaca, "Sadece siyasetçiler değil, Ferdi Tayfur, Yıldıray Çınar, Orhan Gencebay gibi birçok sanatçının da ayakkabısını bizzat ben boyadım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bir diyaloğu da paylaşan Karaca, "Bir devlet büyüğünün ayakkabısını boyamak insana hoş geliyor. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakkabısını boyadığımda beni çok takdir etti. Ekmeğimi kazandığım ve ayakkabısını da güzel boyadığım için bana teşekkür etti" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi

Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere

Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Sesimi kesme, otur yerine
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

MHP sıralarına dönüp söyledi! TBMM'de tansiyonu yükselten cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün günü yengesi tarafından öldürülen damadın son görüntüleri

Düğün günü yengesi tarafından öldürülen damadın son görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.