Samsunlu ayakkabı boyacısı 55 yıldır devlet ve sanat dünyasından isimlerin ayakkabılarını parlatıyor

Samsun'da 55 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Aydın Karaca, bugüne kadar birçok devlet adamı ve sanatçının ayakkabılarını boyadı. Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olan Karaca, baba mesleğini 1975'ten beri sürdürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda mesleğini icra eden Aydın Karaca, bu işi yapan 3. kuşak olduğunu belirtti. Karaca, geçmişten günümüze Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Ferdi Tayfur, Yıldıray Çınar, Orhan Gencebay gibi isimlerin ayakkabılarını bizzat kendisinin boyadığını anlattı.

"Birçok devlet büyüğünün ayakkabısını boyadım"

Ayakkabı boyacılığında Samsun'un bir numarası haline gelen Aydın Karaca, "Burada, Cumhuriyet Meydanı'nda boyacılık yaptığımız dönemlerde birçok siyasetçinin ve sanatçının ayakkabılarını boyadım. 55 seneden beri bu mesleği yapıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in, başbakanlık yapmış Bülent Ecevit'in ayakkabılarını boyadım. Miting sonrası meydandaki pastaneye gelirlerdi ve ayakkabılarını ben boyardım" dedi.

Sanatçılarla olan anılarına da değinen Karaca, "Sadece siyasetçiler değil, Ferdi Tayfur, Yıldıray Çınar, Orhan Gencebay gibi birçok sanatçının da ayakkabısını bizzat ben boyadım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bir diyaloğu da paylaşan Karaca, "Bir devlet büyüğünün ayakkabısını boyamak insana hoş geliyor. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakkabısını boyadığımda beni çok takdir etti. Ekmeğimi kazandığım ve ayakkabısını da güzel boyadığım için bana teşekkür etti" ifadelerini kullandı. - SAMSUN