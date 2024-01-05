Samsun Valisi Orhan Tavlı, kültürel faaliyetlerin artırılmasında STK'ların rolünü vurguladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, kültürel faaliyetlerin artırılmasında sivil toplum kuruluşlarının(STK) üstlendiği rolün önemli olduğunu belirterek, Samsun'da gerçekleşecek tüm kültürel faaliyetleri destekleyeceklerini söyledi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir ve beraberindeki heyet, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Özdemir, Vali Tavlı'ya Samsun ve Çarşamba'nın kültürel yapısı ile ilgili bilgiler vererek, derneğin işlev ve sorumluluklarını aktardı.

Ziyarette Çarşambalılar Derneği'nin Samsun'da önemli çalışmalara imza attığını belirten Vali Tavlı, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nin Samsun için büyük bir birlik ve beraberlik taşıdığını ifade etti. Vali Orhan Tavlı, Samsun'da gelişmiş bir kültürel hayat olduğunu ve beklentinin her zaman kültürel hayatın faaliyetlerini artırmak olduğunu, bu konuda da STK'ların üstlendiği rolün büyüdüğünü belirterek, Samsun'da gerçekleşecek tüm kültürel faaliyetleri destekleyeceklerini vurguladı. Dernek Başkanı Özdemir, hoşsohbeti ve misafirperverliği için Vali Orhan Tavlı'ya teşekkürlerini ileterek, görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, anı takdiminin ardından sona erdi. Çarşambalılar Derneği heyeti tarafından gerçekleştirilen ziyarete ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Zorlu, Soner Sezgin, Bülent Köksal, Özlem Toraman Dağdelen ve Denetleme Kurulu Üyesi Aydın Çörtük iştirak etti. - SAMSUN