Samsun Otogarı Esnafından "Tekel ve Baskı" İsyanı: Sattığım Her Üründen Yüzde 15 Artı Kdv Oranında Komisyon Talep Ediliyor

Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Otogarı'nda faaliyet gösteren yazıhane ve büfe esnafı, otogarı işleten şirketin yüksek komisyon oranları ve haksız uygulamaları nedeniyle ayakta kalamaz duruma geldiklerini öne sürdü. Otogarda büfe işleten bir esnaf, "Sattığım her üründen yüzde 15 artı KDV oranında komisyon talep ediliyor. Bu durum kar marjımın büyük bölümünü ortadan kaldırıyor" dedi. Bir başka işletmeci ise, "Bin liralık biletten biz 70 lira kazanırken, otogar yönetimi bizden 100 lira talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Samsun Otogarı'nda yazıhane sahibi Kadir Karabacak, kira sözleşmesi öncesinde yasalara aykırı şekilde tahliye taahhütnamesi imzalamaya zorlandıklarını ileri sürdü.

Karabacak, "Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle Gürcistan'a kaçan ve Kırmızı Bülten'le aranan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk, Samsun Otogarı'nda yaptığı uygulamalarla hem yazıhaneci esnafını hem de otobüs firmalarını batırarak tekelleşme hamlesinde bulunuyor. Tahliye taahhütnamesini imzalamadığımız takdirde otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'ne başvurarak yetki belgelerimizin iptal edilmesi için girişimde bulunmaktadır. Elektriklerimiz haksız şekilde kesilebilmektedir."

Karabacak, internet satışları üzerinden alınan komisyonların da esnafı zarara uğrattığını belirterek, "Bin liralık biletten biz 70 lira kazanırken, otogar yönetimi bizden 100 lira talep ediyor. Elektrik tüketimi ise sayaç olmadan, yönetimin belirlediği tutarlar üzerinden yansıtılıyor. Bir ay 8 bin lira gelen fatura, sonraki ay 15 bin liraya çıkabiliyor" dedi.

Karabacak ayrıca, otogar işletmeciliği, yazılım ve taşımacılık faaliyetlerinin aynı yapı içinde yürütüldüğünü belirterek, bunun rekabeti ortadan kaldırdığını savundu.

"40 yıllık esnafız, yazıhane sayısı dörde düştü"

Otogarda 40 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten yazıhane esnafı Bilal Şahin ise baskıların son dönemde arttığını iddia ederek, "Gürcistan'da bulunan Galip Öztürk'ün talimatları doğrultusunda hem otogar esnafı hem de otobüs firmaları ekonomik olarak zor durumda bırakılmaktadır. Cezaevinden çıkmasının ardından baskılar daha da arttı. Yazıhane sayısı dörde kadar düştü" dedi.

Şahin, uygulanan ücretlerin Türkiye'de benzeri olmadığını belirterek, "Trabzon'dan Samsun'a 400 liraya gelen bir yolcu için, otobüs Samsun'da yolcu indirme bedeli olarak 800 lira ödemek zorunda kalıyor. Bu uygulama Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne aykırıdır. Bu sistemle ne yazıhanecilerin ne de firmaların ayakta kalması mümkün değil" dedi.

Şahin ayrıca, Gürcistan'dan verilen talimatlarla şubelerin kapatılmak istendiğini ve yolcuların internet satışına yönlendirilerek gelirin tek elde toplanmasının amaçlandığını ileri sürdü.

"Yüzde 15 + KDV komisyonla işletmemi kapatma noktasına geldim"

Samsun Otogarı'nda 11 yıldır büfe işleten Halil Feyiz de otogardaki uygulamalar nedeniyle işletmesini kapatma aşamasına geldiğini söyledi.

Feyiz, "Otogarda, yazıhaneciler dışında Galip Öztürk ile bağlantısı olmayan tek esnaf benim. Sattığım her üründen yüzde 15 artı KDV oranında komisyon talep ediliyor. Bu durum kar marjımın büyük bölümünü ortadan kaldırıyor. Devletin ilgili kurum ve yetkililerini yardım etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.