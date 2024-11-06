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Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'ndan Öğrencilere Kışlık Bot Yardımı

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'ndan Öğrencilere Kışlık Bot Yardımı
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Çarşamba Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle, eğitim yardımlarını sürdürüyor. Okul müdürlerinin istekleri doğrultusunda belirlenen öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı. ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, eğitim yardımlarının önemine vurgu yaptı.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle sürekli hale getirdiği eğitim yardımlarını bu yıl da gerçekleştirdi. ÇTB tarafından okul müdürlerinin talepleri doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonu ile belirlenen öğrencilerin okullarına kışlık bot yardımı yapıldı.

Eğitim yardımlarını gerçekleştirmek amacıyla okulları ziyaret eden ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, okul müdürlerine belirlenen eğitim yardımlarını teslim ederek, yetkililerden okulların şartları ve öğrenciler hakkında detaylı bilgi aldı.

"Eğitim ilim yayacak gençlerin en aydınlık yoludur"

Çocukların aydınlık bir geleceğe sahip olması için, aldıkları eğitimle yetkin bir öğrenim kazanmış donanımlı bireyler olması gerektiğinin altını çizen Başkan Toraman, bu hususta her yıl eğitim yardımlarının düzenli olarak yapılmasına büyük önem verdiklerini vurguladı. Toraman, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ile Çarşamba ilçe merkezinde ve kırsal mahalle okullarında belirlenen öğrencilerimize kışlık bot yardımlarımızı meclis kurulumuz ve personellerimiz aracılığıyla ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Eğitime gereken tüm desteği vermeyi amaçlayarak tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin eşit şartlarda okuyabilmesi adına gerekli adımları atmaya hazır olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Eğitim, ilim yayacak gençlerimizin tek aydınlık yoldur, öğrencilerimizin destekçisi olamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Toraman konuşmasının devamında, "TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, eğitim yardımlarının öğrencilerimize ulaşmasında emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretlere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Genel Sekreter Yardımcısı Saliha Şen, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan ile Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin iştirak etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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