Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra'da Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçe merkezindeki BSK sıcak asfalt kaplama yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak bin 600 metrelik güzergahta yer alan Yukarıbakırpınar, İshaklı ve Mehmet Akif Ersoy Caddelerinde yapılan sıcak asfalt çalışmaları tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaptığımız ömürlük yollar ile vatandaşlarımıza daha konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi gerek kent merkezinde, gerek kırsal mahallelerdeki yol sorunlarını tek tek çözüyor. İlçe merkezlerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar BSK sıcak asfalt çalışmalarıyla daha konforlu hale getiriliyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Bafra İlçe merkezinde bulunan daha önce yapımı tamamlanan 1500 metre uzunluğundaki Türk Ocağı ve Gençlik Caddelerinin devamı niteliğindeki 1600 metrelik güzergahta yer alan Yukarıbakırpınar, İshaklı ve Mehmet Akif Ersoy Caddelerinin sıcak asfalt çalışmaları hızla tamamlandı.

"Yol sorununu çözdük"

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli İnşaat Mühendisi Halit Furkan Kobya, "Çalışmalarımıza başlamadan önce yolumuzda altyapı çalışmalarını tamamladık. Altyapı çalışmalarının ardından caddemizin sıcak asfalt kaplama çalışmasını gerçekleştirdik. Çalışma yaptığımız bu caddeler vatandaşlarımızın yoğun olduğu kullandığı araç ve yaya trafiğinin fazla olduğu işlek caddeler. Yaptığımız çalışma ile vatandaşlarımız oldukça memnun kaldı" diye konuştu.

Caddedeki esnaflardan Firdevs Kılıç, yapılan asfalt çalışmasıyla yolun çok güzel bir hala geldiğini belirterek, "Yol ile ilgili sıkıntımız vardı. Çalışma yapılınca şimdi çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. İlhan Ocakküçük isimli vatandaş ise şunları söyledi:

"Bu çalışmadan önce tüm vatandaş tozlardan dolayı çok rahatsızdı. Şimdi çok şükür o tozdan kurtulduk. Emek harcayanlardan Allah razı olsun, çok ilgilendiler."

"Ömürlük yollar yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kentin dört bir yanında çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek "Yaptığımız ömürlük yollar ile vatandaşlarımıza daha konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz. Samsun'un ulaşım altyapısı çok güçlü hale geldi. 'Kent merkezi ve kırsala eşit hizmet' ilkesi ile hareket ederek tüm vatandaşlarımızın yol ile ilgili yaşadığı sorunları ortadan kaldırıyoruz. Hizmette yakın-uzak mesafe kavramı bizim için geçerli değil. Vatandaşımızın olduğu her noktaya hizmet götürüyoruz. Vatandaşlarımızın talebinin karşılanması için ne gerekiyorsa yapıyor, tüm talep ve ihtiyaçlara hızla cevap veriyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN