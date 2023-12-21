Samsun Alman Spor Akademisi Takımı, hakemlere çiçek vererek sporda şiddete hayır mesajı verdi

- Sahaya "Sporda şiddete hayır" yazılı pankartla çıkıp, hakemlere çiçek verdiler

SAMSUN - Samsun'da U16 Play-Off Ligi karşılaşmasında Samsun Alman Futbol Akademisi Takımı sporcuları, Samsun İdman Yurdu ile karşılaştığı maçta sahaya "Sporda şiddete hayır" yazılı pankartla ile çıkıp, hakemlere çiçek verdiler.

Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının sonunda Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından spor karşılaşmaları iptal edilmişti. Müsabakaların yeniden başlamasının ardından Samsun Alman Spor Akademisi Takımı, Samsun İdman Yurdu karşılaşması sırasında sahaya "Sporda şiddete hayır" yazılı pankartla çıkıp, AFA Teknik Direktörü Gökhan Sultan Yıldız, AFA Kaptanı Ahmet Emir Aslan ve AFA Yönetici Barış Aydın, hakemler Mehmet Fatih Çakırtaş, Hakan Koç ve Hümeyra Şen'e karşılaşma öncesi çiçek takdim ettiler.

Yönetici Barış Aydın, "Biz hakem Halil Umut Meler'e saldırı sonrası ilk maçımıza 'Sporda şiddeti hayır' dediğimiz pankart ile sahaya çıkıp hakemlere çiçek takdim etme kararı aldık. Bugünkü maçımızda da 'Sporda şiddete hayır' diyerek hakemlerimize çiçek takdim ettik" dedi.