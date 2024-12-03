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Şampiyonada Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, Asya ikincisi oldu

Şampiyonada Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, Asya ikincisi oldu
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Daha öncede Dünya ve Avrupa'da düzenlenen uluslararası yarışmalarda şampiyonluk elde eden Kuaför Şener Eroğlu, Kazakistan'ın başkenti Almatı'da düzenlenen şampiyonada Asya ikincisi oldu.

Daha öncede Dünya ve Avrupa'da düzenlenen uluslararası yarışmalarda şampiyonluk elde eden Kuaför Şener Eroğlu, Kazakistan'ın başkenti Almatı'da düzenlenen şampiyonada Asya ikincisi oldu.

28-29 Kasım tarihleri arasında Kazakistan'ın Almatı şehrinde CMC Uluslararası Yarışmalar Federasyonu tarafından düzenlenen Asya Şampiyonası'na katılan Erocup Türkiye Kuaför Milli Takımı Turan birliği çalışması Asya ikincisi oldu. Yarışmada birinciliği Kazakistan alırken üçüncülüğü Özbekistan, dördüncülüğü Hindistan, beşinciliği ise Çin aldı.

CMC Asya Kuaförlük Şampiyonası'na Türk Milli Takımın da yer alan Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, dünya ve Avrupa şampiyonluklarından sonra yine uluslararası bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Rusya, İran, Polonya, İtalya, İngiltere, Tacikistan başta olmak üzere birçok Asya ülkesinin katıldığı yarışmada bireysel kategoride de yarışan Malatyalı depremzede kuaför Şener Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk birliğini kurduğu Turan hikayesini sergiledi. Yarışmada Asya 2'incisi olan Şener Eroğlu, "Her zaman ve her yerde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandıracağız" dedi.

MalatyaPark AVM alışveriş merkezinde kuaför salonu işletmecisi olan Şener Eroğlu, 6 Şubat depreminden sonra çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Başarı ise çalışmakla bizlere nasip oldu. Deprem sürecinden sonra Malatya'mız terk etmedik ve küllerimizden yeniden doğduk. Dünya Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonluğundan sonrası Eurocup Turkey Kuaför Milli Takımız Asya Şampiyonası ikincisi olduk. Şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırarak gurur ve onur yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın Türk Birliğini Kurduğu Turan hikayesini sergiledik ve bu hikaye bize 300 kuaförün içerisinde Asya ikincisi olmamızı sağladı. Türkiye her yerde güçlü ve İslam'ın temel kalesidir. Bizleri her daim destekleyen Türkiye Berber Kuaför ve Güzellik Salonları işletmecileri Federasyonu Bayram Karakaş'a, Erocup Türkiye Kuaför Federasyonu Genel Başkanımız Gökhan Hamarat ve Turan Birliği başarı hikayemizi yazan Kaptan Erkan Engin'e ve Malatya'daki sponsorluğumu üstlenen Malatya Park AVM yönetim kurulu Başkanı Adnan Başdemir, MAGİNDER yönetim kurulu Başkanı Salih Karademir'e sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Gençlere tavsiyede bulunan Kuaför Eroğlu, "Çalışmayı ve umutlarını asla kaybetmesinler. Depremde hep birlikte acı çektik. Şehrimiz yeniden küllerinden doğuyor. Dünyada hiç kimse, seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar, hep sahneye çıkanlar içindir. Milli takım olarak başarı elde ettik ve 2'nci olduk. Tebrik için arayan tüm dostlarıma ve arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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