Samandağ Belediyesi, Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor Yerel Haberler Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi daha sağlıklı ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi daha sağlıklı ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalar şöyle sıralandı: - Avcılar Mahallesi'nde yağışlardan kaynaklı oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla mazgal yapımı, -General Şükrü Kanatlı Mahallesi 86. Sokak'ta parke onarımı, -Kuşalanı Mahallesi'nde parke kaplama, -Ataköy Mahallesi'nde temizlik, tesviye ve zemin düzenleme, -Deniz Mahallesi Cem Sokak'ta yol genişletme ve duvar örme çalışmalarının yanı sıra Atatürk Sahil Parkı yanındaki yolda dolgu ve zemin düzenleme, -Cemal Gürsel Mahallesi Hıdırbey Caddesi'nde temizlik ve düzenleme, -Kurtderesi Mahallesi Çifte Kastal Caddesi ve Berrak Sokak'ta yağışlardan kaynaklı oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla mazgal yapımı, -Mızraklı Mahallesi'nde parke kaplama ve altyapı çalışmaları kapsamında büz döşeme, -Hıdırbey Kavşağı'nda kaldırım onarımı, -Çiğdede Mahallesi Gümüşler Sokak ve Şirin Sokak'ta parke onarımı. Kaynak: ANKA / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü Avcılar su Yerel Haberler

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