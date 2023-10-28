Salihli'de Cumhuriyet'in 100. yılı çelenk sunumuyla başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Serkan Sözer, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, siyasi parti başkanları ve temsilcileri esnaf odaları ve dernek başkanları, gaziler ve şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları, daire müdürleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu akşam Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda Fettah Can konseri düzenlenecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulü ile başlayacak devamında Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda kutlama programı yapılacak. Kutlama programı ise saat 10.00'da başlayacak. Salihli Belediyesi'nin düzenlediği Fener Alayı ise saat 19.23'te Atatürk Anıtı'ndan başlayıp Ferah, Şüheda ve Kurudere Caddeleri istikametinden Devlet Bahçeli Kent Meydanında sona erecek. - MANİSA