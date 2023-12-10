Sakarya'da Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa Programı Düzenlendi

Sakarya'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla düzenlenen 'Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa' programında eller Filistin için semaya açıldı.

Sakarya İl Müftülüğü tarafından Orhan Gazi Camii'nde düzenlenen 'Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa' programı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Sabah namazını kıldıran Erbaş, yaptığı konuşma sonrasında dua etti. Filistin'in er ya da geç özgürlüğüne kavuşacağını aktaran Erbaş, "İsrailoğulları'nın katlettiği peygamberlerin sayısını bilmiyoruz. Böyle zalim bir kavimdir. Adeta bir terör örgütü gibi davranarak Gazze'de, Filistin'de masum insanları, bebekleri, çocukları katleden zalim İsrail, tarihteki zalimlerin yolundan yürümeye devam ediyor. Bizler de ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. En büyük silahımız duruşumuzu sergilemektir. Elimizden gelenler dualarımızla, kalbimizle buğz etmek, mazluma maddi ve manevi yardım etmek, dünyanın vicdanlı insanlarına seslenip bu zalimliği durdurmak için mücadele etmek. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Elimizden daha fazlası gelse onu da yaparız. Bakmayın İsrail'in bugün böyle hareket ettiğine, Batılıların doğudaki karakolu, jandarması, maşası olarak hareket ediyor. Kim onun destekçisi? Haçlı Hristiyanları, bunu bilmek gerekiyor" dedi. - SAKARYA