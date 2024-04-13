Sakarya'da Filistin'e Destek Mitingi

Sakarya'da Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri Filistin'e destek olmak için bir araya geldi. Zulme dikkat çeken yazıların yer aldığı pankartları taşıyan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için 17'nci basın açıklamalarını gerçekleştirdi. Üyeler, "İnsanlık ölüyor, dünya seyrediyor", "Zulme sessiz kalma", "Müslümanlar kardeştir" yazılı pankartları taşıyarak, tepki gösterdi.

"Yeterince destek olamamanın hüznünü ve utancını taşıyoruz"

Grup adına açıklama yapan Cihat Deniz, Ramazan Bayramı'nın hüzünle karşılandığını söyleyerek, "Filistin'de direnen kardeşlerimize yeterince destek olamamanın hüznünü ve utancını taşıyoruz. Terörist İsrail tarafından işlenen zulümler, dünyanın gözünün önünde sanki bir film gibi gösteriliyor; çocuklar, masumlar, acımasız ve orantısız güç kullanılarak yok ediliyor. Ümmetin izzetli halkı olan Gazzeli kardeşlerimiz açlık, hastalık, vahşet, katliam ve soykırıma maruz bırakılarak, direnişleri kırılmaya çalışılıyor" dedi.

"Korku filmlerinde görsek inanamayacağımız görüntüler her dakika önümüze düşüyor"

Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebekler şafak vakti doğup, şafak vakti öldürülüyor. Kimisi dünyaya gözünü açmadan katlediliyor. Tüm dünyada seyredip, çetelesini tutmaktan başka bir şey yapmıyor. 6 aydır süren savaşın en acı tarafı çocuklar. Korku filmlerinde görsek inanamayacağımız görüntüler her dakika önümüze düşüyor. Filistin'deki zulüm bugün başlamadı. Kendilerini güçlü, silahlı ve teknik olarak üstün gören zalimler bu cesareti, tepki vermeyi unutmuş, ümmet bilincinden uzaklaşmış, umutsuzluk ve çaresizliğe kapılmış Müslümanların sessizliğinden alıyor. Bu katil sürüleri kendilerine tahammül edildikçe daha da azgınlaşıyorlar. En doğru haberleri veren şüphesiz Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir"

Miting, dua okunmasının ardından sona erdi. - SAKARYA