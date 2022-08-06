Şahin'den okula başlayacak öğrenci ve velilerine müjdeli haber - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahin'den okula başlayacak öğrenci ve velilerine müjdeli haber

Şahin'den okula başlayacak öğrenci ve velilerine müjdeli haber

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak 75 bin öğrencinin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanacağı müjdesini verdi.

 - Güncelleme:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak 75 bin öğrencinin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanacağı müjdesini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Gaziantep'te ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak 75 bin öğrencinin bu dönemde de çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

"Eğitim şehri Gaziantep hedefine hızla ilerliyoruz"

Fatma Şahin ilkokul öğrencilerine verdiği destekle ilgili yaptığı açıklamada, Gaziantep'in "eğitim şehri" hedefine hızla ilerlediğini belirterek, "Burada en büyük paydaşımız milli eğitim müdürümüz, hocalarımız ve çalışma arkadaşlarımız. İlkokula başlayan bütün çocuklarımız, 75 bin çocuğumuzun Gaziantep Büyükşehir olarak çantasını ve içerisinde bir ilkokul çocuğunun ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, defteri, silgisi, kalemi, sulu boyası, resim defteri olmak üzere ihtiyaçlarını içerisine koyacağız. Okul başladığı gün, çocuklar okula gittiği gün, sıralarında Gaziantep Büyükşehir Belediye'sinin çantası onları karşılayacak. Eğitim Şehri Gaziantep, yeni eğitim dönemimiz hayırlı uğurlu olsun diyor, annelerimizi babalarımızı bütün eğitim camiasını hürmetle saygıyla selamlıyorum" dedi.

"Çanta ve içerisindeki kırtasiye malzemelerini okulların açıldığı ilk gün masalarına bırakacağız"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise şunları söyledi, "Bu yıl birinci sınıfa başlayacak çocuklarımız için tabi ki tatlı bir telaşımız olacak. Çanta kırtasiye gibi şeyler için herhangi bir endişeye gerek yok. Tüm bunları Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin temin etti. Bizler de kendilerinin almış olduğu bu 75 bin adet çanta ve içerisindeki kırtasiye malzemesini okulların açıldığı ilk gün masalarına bırakacağız. Çocuklarımız eşyalarıyla birlikte evlerine dönecekler" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Gaziantep'te merkez ve ilçelerdeki tüm okullardaki 75 bin birinci sınıf öğrencisine hediye edeceği okul çantasının içerisinde 12 renkli sulu boya, 6'lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defter, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3'lü kırmızı kurşun kalemi 5 Eylül'de öğrencilerin masalarında hazır bulunacak. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin Gaziantep Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title