Şahin'den okula başlayacak öğrenci ve velilerine müjdeli haber

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak 75 bin öğrencinin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanacağı müjdesini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Gaziantep'te ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak 75 bin öğrencinin bu dönemde de çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

"Eğitim şehri Gaziantep hedefine hızla ilerliyoruz"

Fatma Şahin ilkokul öğrencilerine verdiği destekle ilgili yaptığı açıklamada, Gaziantep'in "eğitim şehri" hedefine hızla ilerlediğini belirterek, "Burada en büyük paydaşımız milli eğitim müdürümüz, hocalarımız ve çalışma arkadaşlarımız. İlkokula başlayan bütün çocuklarımız, 75 bin çocuğumuzun Gaziantep Büyükşehir olarak çantasını ve içerisinde bir ilkokul çocuğunun ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, defteri, silgisi, kalemi, sulu boyası, resim defteri olmak üzere ihtiyaçlarını içerisine koyacağız. Okul başladığı gün, çocuklar okula gittiği gün, sıralarında Gaziantep Büyükşehir Belediye'sinin çantası onları karşılayacak. Eğitim Şehri Gaziantep, yeni eğitim dönemimiz hayırlı uğurlu olsun diyor, annelerimizi babalarımızı bütün eğitim camiasını hürmetle saygıyla selamlıyorum" dedi.

"Çanta ve içerisindeki kırtasiye malzemelerini okulların açıldığı ilk gün masalarına bırakacağız"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise şunları söyledi, "Bu yıl birinci sınıfa başlayacak çocuklarımız için tabi ki tatlı bir telaşımız olacak. Çanta kırtasiye gibi şeyler için herhangi bir endişeye gerek yok. Tüm bunları Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin temin etti. Bizler de kendilerinin almış olduğu bu 75 bin adet çanta ve içerisindeki kırtasiye malzemesini okulların açıldığı ilk gün masalarına bırakacağız. Çocuklarımız eşyalarıyla birlikte evlerine dönecekler" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Gaziantep'te merkez ve ilçelerdeki tüm okullardaki 75 bin birinci sınıf öğrencisine hediye edeceği okul çantasının içerisinde 12 renkli sulu boya, 6'lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defter, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3'lü kırmızı kurşun kalemi 5 Eylül'de öğrencilerin masalarında hazır bulunacak. - GAZİANTEP