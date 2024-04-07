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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nuri Alço'nun tedavi durumu hakkında açıklama yaptı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilinci açık olan Nuri Alço'nun tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü aktör Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, Alço'nun Eskişehir'de kaldırıldığı hastaneden ileri tetkikler yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini belirterek, "Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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