SAFTİD Başkanı Çidem, 'Turizmde sayının yanı sıra geliri de artırmalıyız'

Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği (SAFTİD) Başkanı Mutlu Çidem ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Çidem, derneğin yönetimini devraldıklarını belirterek, önceki yönetime turizme sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Göreve makam için değil, Safranbolu turizmine yenilikler kazandırmak amacıyla geldiklerini ifade eden Çidem, "Daha çok Safranbolu turizmi adına yenilik katmak için bir aradayız. Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan önemli bir destinasyon. Bugün açıkça ifade etmeliyim ki Safranbolu, sahip olduğu turizm potansiyelinden elde etmesi gereken turizm gelirini maalesef hak ettiği şekilde alamıyor." diye konuştu.

Çidem, turizmde yalnızca ziyaretçi sayısına odaklanmanın yeterli olmadığını vurgulayarak, "Artık Safranbolu'ya ne kadar turist geldiğinin yanı sıra, bu turistlerden ne kadar gelir elde edebildiğimizin hesabını yapmalı ve bunu artırmaya yönelik çözümler üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim döneminde veriye dayalı, ortak akıl anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Çidem, tüm paydaşların katılımıyla sonuç odaklı çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Diğer yönetim kurulu üyelerinin de kendilerini tanıtmasıyla program sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı