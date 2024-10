Sabiha Gökçen Havalimanı, Latin Amerika ve Karayipler Havalimanlarıyla Buluştu

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Latin Amerika ve Karayipler (LAC) Birliği Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ziyaret etti. ACI-LAC Genel Direktörü Dr. Rafael Echevarne, Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy'a sıcak misafirperverlikleri ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu.

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin önde gelen havalimanlarının üst düzey yöneticilerini ağırladı. Programda havacılık sektöründe dijital dönüşüm, inovasyon, yolcu güvenliği ve seyahat konforunun artırılmasına yönelik çözümler değerlendirildi. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin önde gelen havalimanlarının üst düzey yöneticileri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ziyaret ederek buradaki operasyonları yakından inceledi. Uluslararası Havalimanı Konseyi (Airports Council International - ACI) - Latin America and the Caribbean (LAC) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul'da ziyaretlerde bulunan heyet, Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy ve yöneticilerle bir araya geldi. Havacılık sektörünün bu önemli buluşmasında, havalimanlarındaki yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik çözümler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Yeni ilişkiler kurmak, iş birliği imkanları ve ortak problemleri tartışmak çok faydalı"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, "Tüm dünyada hızlı bir büyüme kaydeden havacılık sektöründe farklı coğrafyalardaki mevkidaşlarımızla yeni ilişkiler kurmak, iş birliği imkanları ve ortak problemleri tartışmak çok faydalı. ACI -LAC üye havalimanlarını havalimanımızda ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduk. Bu ve benzeri buluşmalar küresel havacılığın geleceğine yönelik heyecanımızı artırıyor. Sınırlı süreli bu ziyarette 'Şehrin Havalimanı' olarak dünya havacılık sektöründe parmakla gösterilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nın başarı hikayesini kendileriyle paylaşma, hayata geçirdiğimiz dijital dönüşümden operasyonel verimliliğin artırılmasına, ticari operasyonlardan erişilebilirlik ve sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlardaki inovatif uygulamalarımızı aktarma fırsatı bulduk" dedi.

İSG konferans salonunda gerçekleşen toplantı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy 'un konuşmasıyla başladı. Toplantı, Sabiha Gökçen Havalimanı Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson, Ticari İşler Müdürü Emrah Şensoy'un konuşmalarıyla devam etti.

ACI - LAC heyetinde Meksika, Peru, Bahamalar, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Guyana, Panama, Ekvador ve Venezuela'nın önde gelen havalimanlarının üst düzey yöneticileri yer aldı. Sabiha Gökçen, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan "MEGA Havalimanları" kategorisinde pandemi öncesine (2019 yılının ilk yarısı) kıyasla ilk yarıda yolcu trafiğinde yüzde 18,5 ile en yüksek artışı bildiren 2. havalimanı oldu.

Dünya havalimanlarının ticaret birliği olan Airports Council International (ACI), havalimanı operatörü üyeleri, yatırımcılar ve havacılık paydaşlarından oluşan küresel ağı aracılığıyla politika geliştirmenin önemli aşamalarında havalimanlarının en iyi çıkarlarını temsil ederek, güvenli, emniyetli, verimli ve çevresel olarak sürdürülebilir bir küresel hava taşımacılığı sisteminin sağlanmasına önemli bir katkı sağıyor.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), ACI World, ACI Africa, ACI Asia-Pacific and the Middle East, ACI EUROPE, ACI Latin America and the Caribbean ve ACI North America'dan oluşan bir federasyon kuruluşudur. Konsey, Mayıs 2024 itibarıyla 169 ülkede 2110 havalimanını işleten 814 üyeye hizmet vermektedir. - İSTANBUL