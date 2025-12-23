Rizeliler Geçim Sıkıntısından Dert Yandı, Asgari Ücret Talebini Dile Getirdi: "35-40 Bin Lira Olabilir"

Haber : Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de yurttaşlar, hızla artan kira, fatura ve temel gıda giderleri karşısında mevcut asgari ücretle geçinmenin imkansız olduğunu vurgulayarak 30–50 bin lira arasında yaşanabilir bir asgari ücret talep etti. Bir kent sakini, "Çayım olmasa ben aç kaldım. Asgari ücret 22 bin lira, 15 bin kira vereceğim... Bunun yemesi içmesi yok mu? Günahtır yahu, Allah'tan korksunlar" dedi.

Yeni asgari ücretin netlik kazanmasına günler kala Rize'de yurttaşlar hızla artan kira, fatura ve temel gıda giderleri mevcut asgari ücretle karşılamanın mümkün olmadığını ifade etti. ANKA Haber Ajansı'nın konuştuğu yurttaşlar, asgari ücret için 35 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen beklentilerini dile getirdi. Seyyar tezgahında sandviç satan bir kent sakini, en az 35 bin lira asgari ücret beklentisi olduğunu bildirerek, şunları söyledi: "Ellerini vicdanlarına koysunlar. Yazık günah, doğal gaz olsun, elektriği olsun hemen zam, yüzde 40 zam, suya zam, kiraya zam. Kiralar zaten uçtu gitti. Yani asgari ücretle geçinme şansı hiç yok. Çayım olmasa ben aç kaldım. Asgari ücret 22 bin lira, 15 bin kira vereceğim... Bunun yemesi içmesi yok mu? Günahtır yahu, Allah'tan korksunlar. Yalvarıyorum ona, rica ediyorum benim siyaset işim yok ama yalvarıyorum; biraz elini vicdanını koysun, biraz bizi görsün, sokakta bizi bir görsün."

Bir başka yurttaş ise, "Asgari ücreti kim belirliyorsa, kendilerine yetecek kadar belirlesinler. Bize rakam lazım değil, kendilerine yetiyorsa bize de yetsin. Halk olarak bunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinan Öğür isimli vatandaş, "Bana göre asgari ücret 30 bin lira olmalı. Ama bu parayla da geçinmek zor" dedi.

"En büyük para 200 lira, bir tabak yemek yiyemiyorsun"

Fatura ve temel giderlere dikkat çeken bir başka yurttaş, "Kiralar çok pahalı. Ben kirada oturmuyorum ama su, elektrik, yemek derken her şey çok para. Asgari ücret 35 bin, hatta 40 bin lira olabilir" dedi.

Emekli bir yurttaş da mevcut asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"En büyük para 200 lira, bir tabak yemek yiyemiyorsun. Bence asgari ücretin 50 bin lira olması lazım. Ancak 50 bin lira olduktan sonra zam yapmayacaksın. Sen bana asgari ücreti 50 lira yapıyorsun ama gidiyorsun oraya, 10 liralık malı ediyorsun 100 lira. Emekli bir adamım, evim var; maaşım bana yetiyor elhamdülillah. Ama 1-2 çocuklu bir aile... En az kira derdi şu anda Rize'de 20 bin lira. Bu adam nasıl geçinsin bu parayla? Böyle bir şey var mıdır ya? Mümkün değil geçinmesi."

"Asgari ücrete hiç zam yapmasın"

Atatürk Meydanı'nda çocuklarıyla güvercinleri besleyen İsmail adlı bir yurttaş ise ekonomideki durumu ironik ifadelerle eleştirdi:

"Asgari ücrete hiç zam yapmasın. Ekonomi olarak Almanya da bizi kıskanıyor. Şu zenginliği görür müsünüz? Her taraf ev araba dolu. Zam yapmasın. Biz kuru ekmek yeriz. Bak kuşlar ne kadar mutlu, biz mutluyuz. Ay'a da yol yaptık. Mars'a yolculuklarımız da var. Hamdolsun çok şükür. Ekmeğe zam gelmiş, onlar bir takım Avrupa'nın, dış güçlerin baskısı bildiğiniz gibi. Herkesin altında 3-5 araba dolanıyor, ha benim yok... Biz yemeyelim, önemli değil."

Bir başka yurttaş ise "Kira 22, aldığım 25 bin lira. 22 bin kiraya mı vereceksin? Doğal gazı, elektriği, suyu her şey almış başını gidiyor. Geçim zor, yiyecek alamıyorsun. Durumu olmayanlar ne yapacak? Geçinmeye gücümüz yok. Gençlerimiz dışarıda işsiz güçsüz. Gençlerimize yazık oluyor. O kadar evsiz barksız insanlarımız var ki ben onlara üzülüyorum. Yani devlet bu değil, kanun bu değil; hak, adalet bu değil. Elimizi nereye atarsak para. 100 lira, şimdi şu an olmuş sana 50 lira. 500 lira ile alışveriş yapan insan şimdi 10 bin liradan aşağı çıkamıyor. Durumumuz yok. Nasıl yapalım? 5 çocuğu 3 çocuğu olan nasıl yapacak?"

Bir diğer kent sakini ise, "Asgari ücretin bence 50 bin lira olması lazım. Ben 23 bin lira kira veriyorum, 2 tane çocuk okutuyorum. Biri lise sona gidiyor, üniversiteye giderse nasıl okutacağız onu. Eşim emekli. Bir Rizeli olarak 50 istiyoruz, aşağısı kurtarmaz" dedi.