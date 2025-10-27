Haberler

Rize Merkezde Yerel Gazeteler Birleşti: Rize Birlik Gazetesi Yayın Hayatına Başladı

Rize Merkezde Yerel Gazeteler Birleşti: Rize Birlik Gazetesi Yayın Hayatına Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de 6 yerel gazete, 'Rize Birlik Gazetesi' adı altında birleşerek yeni bir yayın hayatına başladı. Gazete, 12 sayfa olarak Rize ve ilçelerinde dağıtılacak ve renkli baskı yapılacak.

Rize merkezde yayın hayatını sürdüren 6 yerel gazetenin sahipleri 'Rize Birlik Gazetesi' adı altında birleşti.

Kısa bir süre öncesine kadar 14 yerel gazetenin yayın hayatını sürdürdüğü Rize merkezde 8 gazetenin kapanmasının ardından yayın hayatına devam eden 6 gazete birlik sağladı. Kent merkezinde yayın yapan 6 gazete sahibi bir araya gelerek tek bir gazete çatısı altında birleşme kararı aldı. Birleşmenin ardından geçici bir süre "53 HABER" adıyla yayınlanan gazete, Basın İlan Kurumu'nca gerçekleştirilen isim onayının ardından bugünden itibaren 'Rize Birlik Gazetesi' adıyla yayın hayatına devam edecek.

Gazetenin 12 sayfa olarak yayınlanması ve Rize merkezi ile 11 ilçenin tamamında dağıtılması planlanıyor. Okuyucuya daha cazip bir içerik sunmak amacıyla gazetenin birinci ve on ikinci sayfalarının renkli basılması kararlaştırıldı.

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Fikret Karabulut, "Amacımız ilimizde daha kaliteli bir gazete ortaya koymaktı. Bu amaçla ilimizin tüm sorunlarına eğileceğiz ve herkesin sesi olmayı hedefliyoruz. Ortaya kaliteli bir gazete çıkarmak ve her kesime ulaşmayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Seçim adayı, vegan protestocu sanılarak canlı yayından kovuldu

Seçim adayı, vegan protestocu sanılarak canlı yayından kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.