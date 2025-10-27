Rize Merkezde Yerel Gazeteler Birleşti: Rize Birlik Gazetesi Yayın Hayatına Başladı

Rize merkezde yayın hayatını sürdüren 6 yerel gazetenin sahipleri 'Rize Birlik Gazetesi' adı altında birleşti.

Kısa bir süre öncesine kadar 14 yerel gazetenin yayın hayatını sürdürdüğü Rize merkezde 8 gazetenin kapanmasının ardından yayın hayatına devam eden 6 gazete birlik sağladı. Kent merkezinde yayın yapan 6 gazete sahibi bir araya gelerek tek bir gazete çatısı altında birleşme kararı aldı. Birleşmenin ardından geçici bir süre "53 HABER" adıyla yayınlanan gazete, Basın İlan Kurumu'nca gerçekleştirilen isim onayının ardından bugünden itibaren 'Rize Birlik Gazetesi' adıyla yayın hayatına devam edecek.

Gazetenin 12 sayfa olarak yayınlanması ve Rize merkezi ile 11 ilçenin tamamında dağıtılması planlanıyor. Okuyucuya daha cazip bir içerik sunmak amacıyla gazetenin birinci ve on ikinci sayfalarının renkli basılması kararlaştırıldı.

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Fikret Karabulut, "Amacımız ilimizde daha kaliteli bir gazete ortaya koymaktı. Bu amaçla ilimizin tüm sorunlarına eğileceğiz ve herkesin sesi olmayı hedefliyoruz. Ortaya kaliteli bir gazete çıkarmak ve her kesime ulaşmayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı. - RİZE