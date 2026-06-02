Rize'de çay alımı krizi: Muhtar'dan AK Parti il başkanına tepki

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) –

Rize'nin Güneysu ilçesinde, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) bu sezon devreye aldığı yeni yaş çay alım sistemi üreticiyi ve yerel yöneticileri karşı karşıya getirdi. Yeşilköy Muhtarı Ahmet Türk, altyapı hazırlanmadan hayata geçirilen uygulamalar nedeniyle çay alım merkezlerinin kilitlendiğini belirterek, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ve ÇAYKUR yetkililerine tepki gösterdi.

Geçen yıl ÇAYKUR'un çay alımlarına kota ve kontenjan uygulaması nedeniyle mağduriyet yaşayan yaklaşık 205 bin çay üreticisi, 2026 yılı yaş çay kampanyasında da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldı. ÇAYKUR'un kapasite yetersizliği gerekçesiyle bu yıl devreye aldığı dekara 30 kilogram kontenjan ve haftada 1 ila 6 gün arasında değişen randevu sistemi ile bazı özel çay fabrikalarının devletin açıkladığı 35 TL'lik taban fiyatın altında ve 6 ila 12 aya varan vadelerle üreticiden çay alması, bölgede tepkilere neden oldu.

ALIM MERKEZLERİ DOLDU, KAMYONLAR YIĞILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memkeleti Rize'nin Güneysu ilçesinde, ÇAYKUR'un bu sezon devreye aldığı yeni yaş çay alım sistemi sonrası Yeşilköy Çaykur Alım Merkezi'nde, tonlarca yaş çayın yerde bekletildiği ve alım merkezlerinde ciddi bir yığılma yaşandığı görüldü. Muhtar Ahmet Türk, yaşanan duruma ilişkin yaptığı açıklamada, planlama eksikliğini eleştirerek şunları söyledi:

"Güneysu Yeşilköy köyü Saray mevkisi ÇAYKUR çay alım yerimiz full time dolu. Aynı zamanda Yeşilköy merkezi çay alım yerimiz de dolu. Burada Sayın İl Başkanımız (AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer) çok güzel bir çalışma yaptı, sağ olsun teşekkür ediyoruz kendisine. Ama bunun altyapısını yapmadan, bir ay önceden bunları belirlemeden bunu niye yaptı? Burada insanlar şimdi zorluk çekiyorlar. ÇAYKUR sağ olsun bize bir tane çay kamyonu gönderdi. Ona dolduruyoruz. Çayı müstahsil kendisi dolduruyor. Fabrikaya götürecek, satacak. Ama bu daha önceden bir çalışma yapılmadı. Şimdi bizi zor durumda bıraktılar. Sayın İl Başkanım, yaptığın bu çalışmada diyorsun ki 'yaş çay yükleme işine yöre halkı çalışsın, ekmeğini kazansın diye böyle bir şey yaptık'. Tamam, teşekkür ederiz yaptığınız için. Ama bunu Ardeşen tarafına yaparken bir ay önceden çalışmaya başladınız da bunu Güneysu'dan Rize merkeze niye yapılmadı zamanında? Niye muhtarlara bilgi verilmedi? Köylerden işsiz insanları bildirin, başvursunlar ve ekip kuralım. Şu anda ekip kurulmamış. Ne yükleme ekibi kurulmuş ne de çay çekecek ekip var."

ÇAY FABRİKALARI ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

ÇAYKUR'un kota ve kontenjan uygulamaları ile alım noktalarındaki yükleme işçisi eksikliği nedeniyle üreticilerin çaylarını kendilerinin taşıması ve yüklemek zorunda kaldığı belirtildi. Bu durumun bazı merkezlerde bekleyen çayın zarar görmesine neden olduğu kaydedildi. Bir üretici, bu durumla ilgili şunları söyledi:

"Evet, görmüş olduğunuz gibi ÇAYKUR'un yükleme ekibi dedikleri çay yanmış. Kimsenin umurunda değil. Alım yerinde çay vurulmuyor. Buyurun, çayın durumu ortada; duman veriyor. Alım yerinde de gördüğünüz gibi 14 ton çay var. Köylüler çaylarını satacaklar bugün. Buna benim çocuklarım da dahil. Dışarıdaki yanmış çay bu. Esas çayı biz dışarı attık. Esas çay burada, yanmış çay. Belki de 200 kilo çay var orada, yanmış, karıştırılmamış. Mal Allah'ın, kul Allah'ın."

Çayını ÇAYKUR'a teslim edemeyen üreticilerin özel sektör fabrikalarına yöneldiği, bu nedenle bazı fabrikaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Kaynak: ANKA