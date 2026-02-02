Haberler

Eşyaları temiz kullanmayan personele sinirlendi, lojmandaki bütün eşyaları çıkartıp yaktı

Eşyaları temiz kullanmayan personele sinirlendi, lojmandaki bütün eşyaları çıkartıp yaktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoran işletmecisi, personeli için kiraladığı lojmanda gördüğü kötü durumu sonrası evdeki bütün eşyaları ateşe verdi. Ahmet Kara, bozulan eşyalar için sinirlenerek sert açıklamalarda bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde işlettiği restoranda çalışan personelin kalması için kiraladığı lojmanda personel ayrıldıktan sonra gelip evin durumunu ve eşyaları gören patron, evin ve eşyaların kötü kullanılmasına sinirlenip evdeki bütün eşyaları yaktı.

Okurcalar mahallesinde restoran işletmeciliği yapan Ahmet Kara, restoranda çalışan elemanlarının kalabilmesi için bir lojman yaptı. Her yıl periyodik aralıklarla kırılan ve deforme olan eşyaları değiştiren Ahmet kara, personel ayrıldıktan sonra kontrol etmek için geldiği evi ve eşyaları görünce şok oldu. Bozulan ve eskiyen eşyaları değiştirmek için geldiği evde adeta bir harabeyle karşılaşan Ahmet kara, arkadaşlarını da çağırıp mobilyadan beyaz eşyaya bütün eşyaları dışarı çıkartarak ateşe verdi.

Personeli için konforlu bir yaşam alanı oluşturmak isterken yaşadıklarını isyan eden Ahmet Kara " Bir ihtiyaç sahibine bile veremiyorum kullanan zehirlenir" dediği eşyalarla birlikte evi de değiştireceğini gerekirse başlarına bir bekçi dikeceğini söyledi.

Evdeki eşyaları daha geçtiğimiz yıl aldığını ve 1 yıl içinde kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Ahmet Kara evin yaklaşık 250 bin lira masrafı olduğunu diye getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı

Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı