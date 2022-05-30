Hayatını kaybeden Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şener için tören düzenlendi - Haberler

Kalp krizi sonucu vefat eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener için tören düzenlendi.

Şener'in (52) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından rektörlük binası önündeki tören alanına getirildi.

Şener'in eşi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Özcan, çocukları ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, törende yaptığı konuşmada, duygulu anlar yaşadı.

Şener'in bıraktığı hoş sedanın her zaman akıllarda kalacağını ve asla unutulmayacağını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Niğde'mizi çok sevdiğini, burada yaşamaktan zevk aldığını bana defalarca söylemiştir. Bu şehre katkı sağlamak için özellikle diş hekimliği fakültemizin açılması, öğrenci alması ve altyapı sorunlarının çözülerek klinik faaliyetlere başlayabilmemiz için gece gündüz emek verdiğine bizzat şahit oldum. Bizim de ilk yapmamız gereken onun hedeflerini bir an önce yerine getirmek. 8 aylık yakın çalışma arkadaşlığımız süresince birbirimizi hiç kırmadık, anlayışlı ve yardımsever olduk. Sevgili Yağmur hocam sen çok iyi bir arkadaştın, eğer varsa benim hakkım helal olsun, sizler de helal edin. Değerli kardeşim Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yağmur Şener'e yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

Törene, Şener'in yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, bazı siyasi partilerin temsilcileri, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şener'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından İzmir'de defnedileceği öğrenildi.

Dün evinde kalp krizi geçiren Prof. Dr. Yağmur Şener, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.