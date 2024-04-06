Ramazan Bayramı Tatilinde İstanbul-Tekirdağ Karayolunda Yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yola çıkan tatilciler, İstanbul- Tekirdağ karayolunda yoğunluk oluşturdu.

Yurt genelinde 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan yola çıkarak tatil kentlerine doğru hareket eden sürücüler, Trakya yollarında yoğunluk oluşturdu.

Yenice kavşağı, Malkara kavşağı, Üniversite kavşağı gibi noktalarda oluşan yoğunluk sebebiyle çoğu zaman durma noktasına gelen trafikte seyreden sürücüler sıcak havanın da etkisiyle zor anlar yaşadı.

Tatilcilerin oluşturduğu yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar artarak sürmesi bekleniyor. İstanbul - Tekirdağ yolundaki trafik yoğunluğu dron ile de görüntülendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri de yollarda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. - TEKİRDAĞ