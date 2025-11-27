Haberler

Putech Eurasia 2025 Fuarı'nda Kompozit Teknolojileri Öne Çıkıyor

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Putech Eurasia 2025 fuarında, otomotivden beyaz eşyaya geniş bir sektöre hitap eden poliüretan ve kompozit teknolojileri sergilendi. Samsun Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından üretilen hafif kompozit araç büyük ilgi gördü.

Türkiye'de otomotivden beyaz eşyaya, inşaattan ambalaja kadar dev bir üretim hacmini besleyen poliüretan ve kompozit teknolojileri bu yıl 9'uncusu düzenlenen Putech Eurasia 2025 fuarında yer aldı.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Putech Eurasia 2025 fuarı ve eş zamanlı gerçekleştirilen Adhesive Bonding Eurasia, EurasiaComposites Show ve Foam Eurasia ile dörtlü bir konseptte, yerli ve yabancı 250'ye yakın katılımcıyı ağırladı.

Samsun Üniversitesi öğrencilerinden kompozit şampiyonu: 6 kupalı yarış arabası

Fuarın en dikkat çeken stantlarından biri, Samsun Üniversitesi'nin genç mühendis adaylarının oluşturduğu Elektrikli Otonom Araçlar Topluluğu'nun, hafif kompozit malzemeler (karbon, cam elyafı ve köpük) kullanarak ürettiği araç oldu. Aracın tasarımında yer alan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mustafa Emre Serhan, projeyi anlattı:

"2020'de kurulduk ve o zamandan beri Teknofest bünyesinde verimlilik yarışmalarına katılıyoruz. Bu, aerodinamik olarak su damlasına benzetilerek tasarladığımız 5. aracımız. Geliştirdiğimiz bu hafif yapılı araçla yarışmalarda 6 adet şampiyonluk elde ettik. Bu fuarda aracımızı tanıtmak ve emeğimizi sergilemek bizim için büyük bir gurur."

Global zorluklara rağmen rekor katılım ve işbirliği beklentisi

Fuar organizatörü Ahmet Güler, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Güler, "Sektörün farklı kollarını bir araya getiren bu dörtlü fuar konsepti, otomotiv ve birçok sektör için sinerji oluşturuyor. Global ekonomik sıkıntılara rağmen bu sene 180'i yabancı olmak üzere toplam 250 katılımcımız var. Katılımcılar standların yoğunluğundan oldukça memnun görünüyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl 63 ülkeden 6 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Güler, bu yıl hedeflerinin daha yüksek olduğunu söyleyerek "70'in üzerinde ülkeden 7 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Buradaki temel amacımız, yerli ve yabancı yatırımcıları bir araya getirerek yeni iş birliği platformları oluşturmak ve Türkiye ekonomisine sürdürülebilir bir katkı sunmaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

