Haberler

Pülümür doğal kaynak tuzu coğrafi işaretle tescillendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin stratejik öneme sahip doğal kaynakları arasında yer alan Pülümür Doğal Yer Altı Kaynak Tuzu, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda coğrafi işaretle tescillendi. Tescil süreci, ürünün bilimsel analizlerinden teknik dosya hazırlığına kadar birçok aşamayı kapsayan yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmayla tamamlandı. Tescilin ardından Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Ankara'da bir dizi temasta bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun başkanlığındaki heyet, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak'ı ziyaret ederek tescil belgesini teslim aldı. Heyet ayrıca, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe ile bir araya gelerek ilin diğer yerel ürünlerinin tescil süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

Fransa'daki ilk golünü nihayet 22. maçında attı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
MHP lideri Bahçeli'den, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki

Bahçeli'den Netanyahu'nun hadsiz sözlerine zehir zemberek tepki
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
ABD’nin üçüncü uçak gemisi Akdeniz’de: USS George H.W. Bush bölgeye girdi

Trump'ın İran'a verdiği süre doldu, ilk orada görüldü
Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası