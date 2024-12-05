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Prof. Dr. Ahmet Rumeli, Enerji ve Hayat Unsurları Üzerine Konferans Verdi

Prof. Dr. Ahmet Rumeli, Enerji ve Hayat Unsurları Üzerine Konferans Verdi
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Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen 'Elektrik Enerjisi, Türkiye ve Kıyamet' başlıklı programda Prof. Dr. Ahmet Rumeli, canlı yaşamı için gerekli unsurlar arasında ateşin yerini enerjiye bıraktığını vurguladı. Türkiye'nin elektrik enerjisi kapasiteleri ve dışa bağımlılığı hakkında önemli bilgileri paylaştı.

DÜZCE(İHA) – Prof. Dr. Ahmet Rumeli, canlı yaşamı için gerekli dört unsur olan su, hava, toprak ve ateşten, ateş unsurunun günümüzde enerji ile değiştirildiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen "Elektrik Enerjisi, Türkiye ve Kıyamet" başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, davetli konuşmacı Prof. Dr. Ahmet Rumeli, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozdemir ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Furat Akdemir tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Nedim Sözbir, Prof. Dr. Ahmet Rumeli'yi ağırladıkları için büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kendisinin uzun yıllar Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ve yurt dışında başarılı görevler üstlendiğini belirten Sözbir, öğrencilerin bu konferansa katıldıkları için şanslı olduklarını söyleyerek programın hayırlı ve verimli olmasını temenni etti.

Konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen Prof. Dr. Ahmet Rumeli, canlı yaşamı için gerekli dört unsur olan su, hava, toprak ve ateşten, ateş unsurunun günümüzde enerji ile değiştirildiğini ifade etti. Elektrik enerjisinin diğer enerji türleri arasında özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Ahmet Rumeli, hidroelektrik enerjisinin faydalarından söz etti.

Türkiye'nin elektrik enerjisi kapasitesi hakkında önemli bilgiler de paylaşan Rumeli, 2023 yılı verilerine göre ülkemizin elektrik enerjisi üretiminde hidroliğin yüzde 29,9, doğalgaz ve LNG'nin yüzde 23,7, kömürün ise yüzde 20,4 payı olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin elektrik enerjisi üretiminde yüzde 40 dışa bağımlı olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkemizin kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketiminin dünya ortalaması altında olduğunu söyleyen Rumeli, ülkelerin enerjide, silahta ve gıdada dışa bağımlı olmaması gerektiğinin altını çizdi. Ülkemizin 2023 yılı kaçak enerji kaybının 2 milyar dolar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Rumeli, elektrik enerjisi israfının boyutları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına jeotermal, rüzgar, güneş enerjisi ve nükleer enerji ile devam eden Prof. Dr. Ahmet Rumeli, konuşmasının son bölümündeyse su-enerji-kıyamet ilişkisiyle ilgi düşüncelerini aktararak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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