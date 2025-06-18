Posof'un Doğal Güzellikleri ve Organik Üretimi

Posof'un Doğal Güzellikleri ve Organik Üretimi
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Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof, her mevsim farklı doğal güzellikler sunarken, tarımsal üretiminde zarar vermeden yetiştirilen ürünleri ile dikkat çekiyor. Narenciye dışında her çeşit meyve yetişebilen ilçede, Kafkas arı ırkı sayesinde ilaçsız tarım yapılıyor.

Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof, her mevsim ayrı bir doğal görsellik oluşturuyor.

İklim olarak Posof'ta narenciye haricinde hemen her çeşit meyve yetişiyor. Hatta içi dişi kırmızı elma ile Posof önemli bir fark oluşturuyor.

Kafkas arı ırkından dolayı tarla ve meraları ilaçlamanın yasak olduğu ilçede bütün üretimler doğal olarak yapılıyor. İlçedeki hava temizliği ise ülke genelinde farkındalık oluşturan merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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