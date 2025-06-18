Posof'un Doğal Güzellikleri ve Organik Üretimi

Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof, her mevsim ayrı bir doğal görsellik oluşturuyor.

İklim olarak Posof'ta narenciye haricinde hemen her çeşit meyve yetişiyor. Hatta içi dişi kırmızı elma ile Posof önemli bir fark oluşturuyor.

Kafkas arı ırkından dolayı tarla ve meraları ilaçlamanın yasak olduğu ilçede bütün üretimler doğal olarak yapılıyor. İlçedeki hava temizliği ise ülke genelinde farkındalık oluşturan merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. - ARDAHAN