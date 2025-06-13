Posof'ta Öğrencilere Moral Etkinliği
Ardahan Posof Süngülü köyü ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri için LGS sınavından önce düzenlenen moral etkinliği, uçurtma şenliği ve oyunlarla zenginleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, eğlenceli anlar yaşarken, sınavda başarılı olabileceklerine dair moral buldular.
Ardahan Posof Süngülü köyü ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerine yönelik LGS sınavından önce moral etkinliği düzenlendi.
Posof Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler uçurtma şenliği, müzik dinletisi ve çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendiler.
Oyunlar sonunda tüm öğrenciler çok neşeli olarak imtihanda başarılı olacaklarını belirttiler. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel