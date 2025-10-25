Polis Memurundan Tepeönü Köyü'nde Dayanışma Etkinliği

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Tepeönü köyünde çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yaklaşık 300 kişiye yemek ikramında bulundu.

Köy meydanında kurulan sofrada bir araya gelen köy halkı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Dualarla başlayan programda, özellikle çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Etkinlik boyunca farklı yemek çeşitleri ikram edilirken, köyde bayram havası yaşandı. Katılımın yoğun olduğu programda, vatandaşlar polis memuru Şahin'e teşekkür ederek, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Yemek sonrası yapılan dualarda, ülkenin huzuru, birliği ve beraberliği için temennilerde bulunuldu. Tepeönü köyü sakinleri, unutulmaz bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Polis memuru Mustafa Şahin ise amaçlarının "gönüllere dokunmak ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek" olduğunu belirtti. - ŞIRNAK