Haberler

Polis Memurundan Tepeönü Köyü'nde Dayanışma Etkinliği

Polis Memurundan Tepeönü Köyü'nde Dayanışma Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yaklaşık 300 kişiye yemek ikramında bulundu. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi, katılımcılar ikram edilen yiyecekler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Tepeönü köyünde çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yaklaşık 300 kişiye yemek ikramında bulundu.

Köy meydanında kurulan sofrada bir araya gelen köy halkı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Dualarla başlayan programda, özellikle çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Etkinlik boyunca farklı yemek çeşitleri ikram edilirken, köyde bayram havası yaşandı. Katılımın yoğun olduğu programda, vatandaşlar polis memuru Şahin'e teşekkür ederek, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Yemek sonrası yapılan dualarda, ülkenin huzuru, birliği ve beraberliği için temennilerde bulunuldu. Tepeönü köyü sakinleri, unutulmaz bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Polis memuru Mustafa Şahin ise amaçlarının "gönüllere dokunmak ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek" olduğunu belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin

Polisin sabrını sınadı, muhabirleri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.