Pendik Sahilinde Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı

Pendik Sahilinde Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı
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Pendik sahilindeki yasak olmasına rağmen yürüyüş yoluna giren bir motosiklet, küçük bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuğun sağlık durumu iyi, ancak çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücülerinin yasakları ihlal etmesine tepki gösterdi.

Pendik sahilinde yürüyüş yoluna giren motosiklet, küçük çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosikletlerin yasak olmasına rağmen sık sık sahil bandına girmesinden şikayet eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Sahili'ndeki balıkçılar barınağının yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, girilmesi yasak olan sahil yoluna giren bir motosiklet sürücüsü sahilde yürüyen çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Motosikletlilerin sık sık sahildeki yürüyüş yoluna girerek yasağı ihlal ettiğini belirten vatandaşlar, bu durumun risk oluşturduğunu söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

"Neredeyse her gün bir sorun yaşanıyor"

Sahil bandının yürüyüş yolu olduğunu vurgulayan Murat Cevizli, "Sanki motosikletliler değil de yayalar onların yoluna giriyormuş gibi bir durum var. O kadar çok motosikletli var ki, burada neredeyse her gün bir sorun yaşanıyor. Polislerimiz ellerinden geleni yapıyor ama ne yazık ki önüne geçilemiyor. Dün akşam da üzücü bir kaza meydana geldi. Gerçekten hem üzgünüz hem de mağduruz. Bu alanın tamamen yayalara bırakılması gerekiyor, motosikletlerin kesinlikle girmemesi lazım. Konvoy halinde geliyorlar. Tehlikeli hareketler yapıyorlar, hızla geçiyorlar. Durum gerçekten çok kötü, vahim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

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