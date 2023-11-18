Pazaryeri'nde AK Parti yerel seçimler için bir araya geldi

Pazaryeri'nde Ak Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimini netleştirmesi sonrası haftalık olağan toplantısını tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Ak Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Mayir Küçük başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Zekiye Tekin, il ve belediye meclis üyeleri ile parti yönetimi katıldı. 31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimleri öncesi belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvurusu hakkında gerçekleşen toplantı da karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. AK Parti ilçe teşkilatı olarak, genel merkezin açıkladığı kriterler çerçevesinde aday adaylık başvuru sürecinin devam edeceğini söyleyerek, ilçede partisinin kadın kolları gençlik kolları ve parti yönetiminin 2024 yerel seçimleri için çalışmalara başladığını aktardı. - BİLECİK