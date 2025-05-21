Suriyeli işçisine giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

Suriyeli işçisine giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
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Suriyeli işçisine giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
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Gaziantep'te düğün salonu işleten Gazi Albayrak, yanında 10 yıldır çalışan Suriyeli Muhammed Ali'ye unutulmaz bir vefa örneği sergiledi. Suriye'ye dönme kararı alan Ali'ye, patronu tarafından 1 milyon TL değerinde iş makinesi hediye edildi.

Gaziantep'te faaliyet gösteren bir düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak, 10 yıl boyunca yanında çalışan ve bir aile ferdi gibi gördüğü Muhammed Ali'nin emeklerini karşılıksız bırakmadı. Albayrak, memleketi Suriye'ye dönüş hazırlıkları yapan Ali'ye, yeni hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmesi için yaklaşık 1 milyon TL değerinde 2 tonluk kepçe türü bir iş makinesi hediye etti.

"DÜRÜSTLÜĞÜ VE SADAKATİ BU HEDİYEYİ HAK ETTİ"

Ülkesine dönme kararı alan 10 yıllık çalışanına teşekkür borcu olarak iş makinesi hediye ettiklerini söyleyen Gazi Albayrak, "Muhammed abimiz Suriye vatandaşı. 10 yıldır bizimle birlikte çalıştı. Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımlardan sonra ülkesine dönme kararı aldı. Bu gelişme bizler için bir yandan sevindirici ama diğer yandan onunla kurduğumuz dostluk ve kardeşlik bağı nedeniyle oldukça üzücü. Kendisi son derece dürüst, çalışkan ve güvenilir bir insandır. Bu nedenle ona bir teşekkür borcu hissettik. 2 tonluk bir iş makinesi hediye ettik. Bu hediyenin manevi anlamı çok büyük. Umarım ülkelerinde tahrip edilen evleri yeniden inşa ederken bu makine ona büyük katkı sağlar" dedi.

Suriyeli işçisine giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

"KARDEŞTEN ÖTE BİR BAĞIMIZ VAR"

Patronunun sürpriz hediyesi karşısında mutlu olan Muhammed Ali ise, uzun yıllardır aynı çatı altında çalıştığı patronunu kendi ailesi gibi gördüğünü belirterek, "Ben Gazi abiyi bırakmayacak kadar çok seviyorum. Aramızda kardeşten öte bir bağ var. Ancak artık memleketime dönmem gerekiyor. 10 yıldır birlikte çalıştık, hiçbir sorun yaşamadık. Dışardan burada aldığım paradan daha çok para teklif edilse dahi gitmezdim. Şimdi böyle büyük bir hediye almak beni hem çok duygulandırdı hem de onurlandırdı. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Suriyeli işçisine giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

Muhammed Ali'nin oğlu Ahmed Ali de babasına yapılan jestin tüm aileyi duygulandırdığını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir duygu. Bu kadarını beklemiyorduk. Gazi abi bizi buraya çağırırken bir kutlama olacağını söylemişti ama böyle bir sürprizle karşılaşacağımızı tahmin edemezdik. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıruzga_r_23:

iyi yapmışsın bir adet te türk çiftçi kardeşine hediye et tarlasına döndüğünde oda sevinsin

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme39
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