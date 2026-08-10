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Ordu'da Patozcular Fındık Sezonu İçin Hazır: Saatlik Ücret 6 Bin TL

Ordu'da Patozcular Fındık Sezonu İçin Hazır: Saatlik Ücret 6 Bin TL
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Ordu'da fındık hasadının ardından patozcular yoğun mesaiye başladı. Artan maliyetlere ve zorlu çalışma koşullarına rağmen üreticilere hizmet vereceklerini belirten patozcular, bu sezon saatlik çalışma ücretlerinin 6 bin TL olduğunu açıkladı. Yaklaşık 1,5 ay sürecek yoğun dönemde gece gündüz çalışacaklarını ifade ettiler.

Ordu'da fındık hasadının ardından ürünleri kabuğundan ayıran patozcular yoğun mesaiye hazırlanırken, bu sezon saatlik çalışma ücretlerinin 6 bin TL olduğunu söylediler.

Fındık hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin tarlalardaki mesaisi sürerken, hasat edilen ürünlerin patoza verilmesi için de çalışmalar başladı. Yılda yaklaşık 1,5 ay yoğun şekilde çalışan patozcular, artan maliyetler ve zorlu çalışma şartlarına rağmen üreticilere hizmet veriyor.

Yaklaşık 28 yıldır patozculuk yapan Mustafa Durmuş, çalışmaların hava şartları ve ürün yoğunluğuna göre gece boyunca devam edebildiğini söyledi. Sahil kesiminde yaklaşık 20 gün çalıştıklarını belirten Durmuş, ardından orta ve yüksek rakımlı mahallelere geçtiklerini ifade etti. Durmuş, "Toplamda 1,5 aya yakın yoğun bir mesaimiz oluyor. Yeri geliyor sabaha kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Buna rağmen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 6 bin lira" dedi.

Patoz sahibi Selahattin Bol ise sezon boyunca yoğun ve zorlu şartlar altında çalıştıklarını ifade ederek, fındık sezonunun tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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