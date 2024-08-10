Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in resmi iş yerinin duvarında

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran ve atış tarzıyla fenomen olan Yusuf Dikeç'in hayranı olan Alaşehirli bir iş yeri sahibi, iş yerinin duvarına Yusuf Dikeç'in resmini yaptırttı. Yusuf Dikeç'in fotoğrafını gören hayranları ise resminin önünde aynı pozu vererek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Birçok televizyon programına iş yapan grafiti sanatçısı Şenol Karakaya, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir iş yerinin duvarına Yusuf Dikeç'in Paris olimpiyatlarında atış yaparken tüm dünyada fenomen olan duruşunun resmini yaptı. İş yeri sahibi Tolga Başer, "Yusuf Dikeç'in ülkemize kazandırdığı başarı ile gurur duydum. Bunun yanında atış yaparken duruşu ayrı bir gurur tablosu. Bu duruşu ve başarıyı ölümsüzleştirmek için iş yerimin duvarına resmini yaptırttım. Müşterilerim de çok sevdiler ve hatıra fotoğrafı çektiriyorlar" dedi.

Grafit sanatçısı Şenol Karakaya ise, "Bugün Alaşehir'de sprey ve akrilik sanat boyası tekniği ile Yusuf Dikeç'in resmini yaptım. Onunla gurur duyuyorum. Çünkü milli gururumuz, bu duruşuyla Türk milleti olarak neleri başarabileceğimizi dünyaya gösterdi ve başarısının yanında duruşuyla da dünyaya ün saldı. Alaşehirli iş yeri sahibi ile sosyal medya üzerinden tanıştık ve bağlantı kurduk. Benden böyle bir talepte bulundu bende ilk kez Alaşehir'de ilk olarak bu resmi yaptım" şeklinde konuştu.

Yusuf Dikeç hayranları da, "Milli gururumuzun başarısı ve duruşuyla gurur duyuyoruz. Onun fotoğrafı önünde hatıra fotoğrafı çektiriyoruz" şeklinde konuşarak hayranlıklarını dile getirdi. - MANİSA