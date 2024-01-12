Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 8 Yıldır Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Pamukkale Belediyesi Sosyal Market, Pamukkale halkına 8 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Pamukkale'de ihtiyaç sahibi ailelere derman olan Pamukkale Belediyesi Sosyal Market, 2023 yılında yaklaşık 15 bin vatandaşın yüzünü güldürdü.

Gıda Bankacılığı sistemi ile hizmet veren Pamukkale Belediyesi Sosyal Market, 8 yaşına girdi. 2016 yılında kurulan ve 8 yıldır hizmet veren Sosyal Market, giyimden, gıdaya, ayakkabıdan, çocuk bezine, mamadan temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok konuda ihtiyaç sahibi yaklaşık 61 bin vatandaşın yüreğine dokundu. 2023 yılında, 6 bin 832 haneye gıda paketi, 3 bin 203 vatandaşa kıyafet, 192 haneye mama ve bez yardımı yapıldı.

Pamukkaleli ihtiyaç sahibi vatandaşlar gıdadan, kıyafete, ayakkabıdan, temizliğe birçok ihtiyacı için, Sosyal Market'te para harcamadan alış veriş yapabiliyor. Sosyal Market'e ulaşmak da çok kolay oluyor. E-Devlet üzerinden ya da belediyeye gelerek yapılan bireysel başvurular, Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından incelemeye alınıyor. Yapılan detaylı inceleme ve değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olan ailelere, içerisinde gıda malzemesi olan paketler, belediye personelleri tarafından adreslerine ulaştırılıyor. Kıyafet talebinde bulunan vatandaşlar ise başvurularının onaylanmasından sonra, Atatürk Caddesi'ndeki Pamukkale Belediyesi hizmet binasında bulunan Pamukkale Belediyesi Sosyal Market'e gelerek istedikleri kıyafetleri alabiliyorlar. Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 2023 yılında yine, yatalak hastalara hasta yatağı, tekerlekli sandalye, beyaz baston gibi medikal malzeme desteği, yeni bebeği olan ailelere hoş geldin bebek paketi, yaklaşık 300 kişiye düzenli olarak evde berber hizmeti, üniversite öğrencilere psikolojik destek ile birlikte tercih danışmanlığı hizmeti verildi. En önemlisi, müdürlük tarafından 2023 yılında toplam 2 bin 500 öğrenciye eğitim desteği verilmeye başlandı. Kahramanmaraş depreminde, depremzedelere yardımlar ulaştırıldı. Alzheimer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde yaklaşık 55 yaşlı ve hasta vatandaşa hizmet verilirken, ilçe sınırlarında yaşayan Çölyaklılara destek amaçlı Glütensiz gıda dağıtımı yapılıyor. Gıda Bankacılığı sistemi ile faaliyetlerini sürdüren Pamukkale Sosyal Market, hayırseverlerin bağışlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırma görevini yerine getiriyor. Hayırseverler, Pamukkale Sosyal Market Derneği'ne bağış için Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne 444 92 20 numaralı telefondan ulaşabiliyor. Bu bağışlarla alınan ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu bağışlarla alınan ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldikleri günden bu yana sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini belirtti. "Sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık" diyen Örki, "Sosyal Market vatandaşlarımıza destek olmada bir köprü görevi gördü. Halkımızın yalnız olmadığını her fırsatta gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. 2023 yılı ülkemiz için zor bir yıl oldu. Kahramanmaraş depremi yüreklerimizi dağladı. Deprem bölgesine koşan ilk belediyelerden biri bizdik. Battaniyeden, elektrikli sobaya, mamadan, bebek bezine, kıyafetten, ayakkabıya, kuru gıdalardan, temizlik malzemesine kadar birçok ihtiyacı Sosyal Market'imiz aracılığıyla gerçekleştirdik. Bir ve beraber olmanın, paylaşmanın kıymetini anladığımız 2023 yılında, Sosyal Marketimiz sadece Pamukkaleli vatandaşlarımıza değil, depremzede vatandaşlarımızın da derdine derman oldu. Sosyal Market'imiz 8 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yüzleri güldürmeye devam edecek" diye konuştu. - DENİZLİ