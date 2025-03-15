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Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Voleybolu Dünya Turu Heyecanı

Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Voleybolu Dünya Turu Heyecanı
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2025 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu, Erzurum'da yapıldı. 6 ülkeden 70 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar voleybolu coşkusu yaşandı.

2025 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu müsabakaları Erzurum'da yapıldı. Turnuvada 6 ülkeden yaklaşık 70 sporcu 15 takımda mücadele etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, geçtiğimiz yıl Erzurum'da ilki yapılan Kar Voleybolu Dünya Turu organizasyonunun ikincisi yapıldığını belirterek, 'Altı ülkeden erkek ve kadın sporcularımız katıldı. Çok keyifli maçlar oldu. Palandöken kar voleybolunu Erzurum'la özdeşleşen bir marka haline getirdi. Bahar havası var. Erzurum'da bu işi çok sevdi' dedi.

Kar voleybolu kadın milli takım sporcuları Simge Yalçın ve Su Şimdim, geçtiğimiz yıl tipi altında oynadıklarını bu sene daha sıcak bir havada oynadıklarını söylediler.

Organizasyonda kadınlarda ilk üç sırada Türkiye yer aldı, erkeklerde ise ilk sırada İran, ikinci sırada İtalya, üçüncü sırada ise İran yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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