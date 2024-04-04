Özel Sporcuların Katkısıyla İftar Programı Düzenlendi

Türkiye Özel Sporcular Eğitim Yardım ve Spor Vakfı (TÖSEV), tarafından düzenlenen iftar programında özel sporcuların katkılarıyla program gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının gelmesi ile başlattığı iftar buluşmalarında bugün Ankara Tacettin Dergahı'nda bulunan iftar çadırında Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Spor Vakfı (TÖSEV) temsilcileri ve özel sporcularıyla bir araya geldi.

Yaklaşık 700 kişinin buluştuğu iftarın sponsorluğu TÖSEV tarafından gerçekleştirildi. Çadırda yemek servisleri down sendromlu özel sporcular tarafından yapıldı.

Özel sporcuların arasında Boğaz Köprüsü'nü yüzerek geçen down sendromlu Caner Ekin de vardı. - ANKARA