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Özel Gereksinimli Bireyler İçin Sportif ve Kültürel Etkinlikler Düzenleniyor

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Sportif ve Kültürel Etkinlikler Düzenleniyor
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Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aziziye Gençlik Merkezi işbirliğiyle özel gereksinimli bireyler için çeşitli sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında bir yıl içinde 1365 birey bu etkinliklere katıldı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Koordinesinde Güzide Bakım Merkezleri Aziziye Gençlik Merkezi işbirliğiyle özel gereksinimli bireyler için sportif, kültürel ve sanatsal etkinlik düzenleniyor. Proje kapsamında bir yıl içerisinde bin365 özel gereksinimli birey sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılma imkanı buldu.

Aziziye Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireylerle futbol müsabakasına katılan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, özel bireylerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Aykut, projeyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada,özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesini önemsediklerini ifade etti.

Aykut, şunları söyledi: "Özel bireylerimiz obeziteye karşı egzersizler yapıyor, pisko sosyal gelişimleri ve yeteneklerine uygun aktiviteler gerçekleştiriyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Özel Güzide Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindekinden bakım hizmeti alan özel gereksinimli 35 kişilik gruplar halindeki bireyler Aziziye Gençlik Merkezinde futbol, basketbol, voleybol, okçuluk eğitimi,gitar ve müzik kursları ve kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

2024 yılında Eylül ayı itibariyle özel gereksinimli bin365 birey sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler içerisinde yer aldı. Fiziksel özrü ve benzeri rahatsızlıkları nedeniyle söz konusu proje kapsamında hizmet alamayan özel gereksinimli bireyler için ise Aziziye Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Özel Güzide Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ziyaret edilerek engellilerle atlı terapi uygulama ünitesinde at binme ve egzersizleri gerçekleştirilmektedir"

Merkezde, sosyal sanatsal ve kültürel faaliyetlerde yapıldığını belirten Aykut, "Gönüllülük masalı projesi özel gereksinimli bireylerimizin yoğun talepleri ve istekleri doğrultusunda ilerleyen dönemlerde de zenginleştirilerek devam edecektir" dedi.

Etkinlikte özel bireyler, sportif ve sosyal faaliyetlere katılarak, pasta kesimi gerçekleştirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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