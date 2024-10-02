Üye Girişi
Haberler

Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 1. Yıl Dönümünü Kutladı

Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 1. Yıl Dönümünü Kutladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Efeler İlçe merkezinde hizmet veren Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kuruluşunun birinci yıl dönümünü kutlayarak spor, sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi.

Aydın Efeler İlçe merkezinde hizmet vermeye başlayan Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 1. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Aydın'daki bir otelde gerçekleştirilen Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin kuruluş yıl dönümü etkinliği Aydın'ın spor, sanat, siyaset ve iş dünyasında önde gelen pek çok ismi bir araya getirdi.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yemekli gecenin sunuculuğunu üstlenen Hakan Bilgin aynı zamanda hemşerisi olan Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaralı'yı yalnız bırakmadı. Hakan Bilgin'in hemşerisi Cengiz Yaralı ile söyleşisi misafirleri bol bol gülümsetti. Neşeli ve enerjik sunumuyla geceye renk katan Bilgin, misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Gecenin açılışında konuşan CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaralı, Aydın ve Aydınlılara değer katmak üzere yola çıktıklarını belirterek, "Kısa süre içerisinde şehirle bütünleştik. Aydın'ı çok sevdik, Aydın bizleri çok sevdi. Hedefimiz Aydın'a kendi alanımızda en iyi hizmeti sunmak" diyerek davete icabet gösteren herkese teşekkür etti.

Programda, bölgeye katkı sağlayan spor, sanat, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerine gecenin anlam ve önemini belirten plaket sunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Etkinlikler Diş Sağlığı Politika Siyaset Efeler Sağlık Sanat Yerel Yaşam Spor CNG

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis yaka paça gözaltına aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte? BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });