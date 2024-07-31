Osmaniye'de Karate Salonunda Tanışarak Evlenen Çift Madalya Kazandı

Osmaniye'de karate salonunda tanışarak evlenen Ali ve Hayriye Tabak çifti, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda derece elde etti.

Osmaniye'de yaşayan Ali ve Hayriye Tabak çifti, 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda madalya kazandı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen turnuva; 16 ülke, 26 şehir, 122 kulüp ve bin 650 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Ali Tabak, 55 yaş üstü Veteran Erkekler Kata kategorisinde birincilik elde ederken, eşi Hayriye Tabak 45-54 yaş kadınlar Veteran Kata kategorisinde üçüncülükle kürsüye çıkarak madalya kazandı.

Adana'da 1990 yılında karate salonunda tanışarak evlenen Ali ve Hayriye Tabak çiftinin kendileri gibi 3 kızı da siyah kuşak sahibi olan aile, karate kursunun yanı sıra evde de teknik çalışarak, gönül verdikleri sporda en iyi dereceleri almak için çaba gösteriyor.

Ailecek karate sporuna gönül verdiklerini söyleyen Ali Tabak, "Karate ile tanışmam 1976 yılında oldu. Elime geçen bir küçük el ilanı üzerine gittim ve ilk hocam Hüseyin Bahar'la tanıştım. 1985 yılında da Kara kuşağın birinci basamağına, Şodan'a ulaştım. Birçok Türkiye şampiyonlarına katıldım, derecem oldu olmadı. Kendi gibi karateci olan eşim Hayri Hoca ile beraber çalışıyoruz. Eşimle tanışmam da şöyle oldu. 1990 yılında bir öğrencimin velisi ile geldiler. Önce öğrencim olarak başladı, sonra sekreterdi, nişanlandık ve Tabak soyadını aldı. Eşimin her zaman dediği, önce hocam, şimdi kocam oldu diyor. Bu evliliğin güzel meyvesi, 3 kızımız var. Büyük kızımız İrem Dürdane Tabak, şu an milli karate hakemi, karate antrenörü ortanca kızımız Gizem Şerife Tabak, o da karateci, kara kuşak, küçük kızımız Sinem Bilge Tabak, üniversite son sınıfı okuyor, o da karateci, kara kuşak; biz ailecek karatenin içindeyiz. Arkadaşlarım karate ailesi diye bize takılıyordu, espri olsun diye. Öğrencilerimle çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Bursa Gemlik ilçesinde yapılan 5. Uluslararası Gemlik Turnuvası'na katıldık. Eşim Hayriye Hoca ile birlikte Veteranlar Grubu'na katıldık. 55 yaş üstü veteriner erkeklerle kata birincisi oldum. Yıllar sonra tekrar kürsüye çıkmak gerçekten beni duygulandırdı" diye konuştu.

"Hocamdı, kocam oldu"

Her beyaz kuşağın bir fidan olduğunu söyleyen Hayriye Tabak, "Biz 5 kız kardeş, 1 erkek çocuk olunca, erkek çocuğumuz en küçük olduğu için ben sizi koruyamam, herkes kendini korusun deyince karateye başladık. 1990 yılından bu yana çeşitli derecelerim var, birinciliklerim var, takım maçlarında elde ettiğimiz dereceler var, kata dalında özellikle şampiyonluklarım var. Beni yetiştiren eşim, Ali hocama da bu arada teşekkür ediyorum. Hocamdı kocam oldu, en son katıldığımız yarışmada da onu zaten tescilledik. 5. Uluslararası Gemilik Turnuvası'nda kocam şampiyonluğu, ben de üçüncülüğü elde ettim. Kızlarımızla çok güzel bir aile ortamında karate çalışıyoruz. Öğrencilerim var, onları yetiştirmekten çok mutluyum, gururluyum. Her bir beyaz kuşak yeni bir fidan demek, o fidanlardan neler çıkacak bilmiyoruz" dedi. - OSMANİYE