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Osmaniye'de Çocuklara Ramazan Eğlencesi Düzenlendi

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Osmaniye İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları tarafından çocuklara yönelik ramazan eğlencesi düzenlendi. Etkinlikte Kur'an tilaveti, ilahi dinletisi ve Hacivat-Karagöz oyunu yer aldı.

Osmaniye il müftülüğü tarafından çocuk ve gençlere yönelik ramazan eğlencesi düzenlendi.

Osmaniye İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları tarafından, ramazan ayı nedeniyle, özellikle çocuklara milli ve manevi değerlerin tanıtılması ve yaşanılan, korona, depremler sonrası yaşanan olumsuzluklardan etkilen çocukların hayata umutla bakabilmesi için etkinlik düzenlendi. Teravih namazı sonrası Sunar Nuri Çomu Cami avlusunda düzenlenen etkinlikte, Şekerli Camisi 4-6 yaş gurubu Kur'an Kursu öğrencilerinden Aybike İkra Karakaya'nın Kur'an tilaveti ve öğrencilerin koro halinde gerçekleştirdiği ilahi dinletisi ile başladı. Grup Meşale semazen ekibinin sema gösterisi ve ilahi sanatçısı Yusuf Karaburç seslendirdiği eserler vatandaşların beğenisini kazandı. Ramazan eğlencesi, gölge oyunu içerisinde büyük öneme sahip olan Hacivat-Karagöz oyunu ile sona erdi.

Çocuklara milli ve manevi değerlerin tanıtılması amacıyla böyle bir programı düzenlediklerini söyleyen Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, "11 ayın sultanı ramazan ayının, halkın, gençlerin ve çocukların beklediği bir ay geldi. Biz Osmaniye İl Müftülüğü olarak naçizane, kentte depremden sonra gönüllerin harap olduğu, yıkıldığı, çocuklarımızın hayata daha umutla bakabilmeleri için böyle bir organizasyonun yapılmasının ihtiyacını hissettik. Bu hususta özellikle Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları kardeşlerimiz çalışmaya başladılar. Bizler de Osmaniye İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak çeşitli noktalarda onların organizasyonlarının başarıya ulaşabilmesi için her türlü desteği vermek için yola çıktık. Üç gün boyunca, çocuklarımız, gençlerimiz, anne babalar da burada mutlu oldular. İnşallah geleceğimizin teminatı olan bu gençlerin hafızalarında, 'Bayram nedir?', 'Ramazan nedir?', Nasıl olması lazım?', 'Büyüklerin ramazanı mı, küçüklerin ramazanı mı?' diye farkındalık oluşsun amacıyla bu etkinlikler düzenlendi. Çocuklarda iyi bir izlenim bıraktığına inanıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de nasip olursa mayıs ayının sonunda çocuk şenliği yapacağız. Daha farklı etkinlikler aktiviteler olacak. Bu programı yaparken bir çekincemiz oldu aslında havaların akşamları soğuk olması insanlar katılım sağlar mı çocuklarını getirir mi diye ama umduğumuzdan fazla bir katılım gerçekleşti bizlerde buraya gelen misafirlerimizin ağızlarını tatlandırmak için ufak ikramlarda bulunduk. Böyle etkinlikleri ilerleyen zamanlarda daha sık gerçekleştireceğiz " dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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