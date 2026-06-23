Haberler

Bilecik'te kesintisiz su sağlayacak yeni enerji hattı hizmete alındı

Bilecik'te kesintisiz su sağlayacak yeni enerji hattı hizmete alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Avdan Göleti'ne kesintisiz su temini sağlayacak yeni elektrik hattı tamamlandı. Proje ile tarımsal sulamada süreklilik hedefleniyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kesintisiz su teminini sağlayacak yeni enerji hattı hizmete alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyü'nde, Avdan Göleti'ne kesintisiz su temin edilmesini sağlayacak yeni elektrik hattı tamamlanarak hizmete sunuldu. Proje ile birlikte tarımsal sulamada sürekliliğin sağlanması hedeflendi. Hizmete alınan sistemi yerinde inceleyen Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yeni hattın, su pompalarının enerji ihtiyacını karşılayarak kaynak sularının yılın her döneminde gölete aktarılmasına imkan sağlayacağı belirtildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Tarımsal üretimi destekleyen yatırımlarımızla kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye'de yakalandı

ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı! Türkiye'de yakalayıp götürdüler
Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti

Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti
Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim

Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza 'Güle güle' dediler

Kıyıma başladı! İki yıldıza "Güle güle" dedi bile
Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok