Bilecik'te kesintisiz su sağlayacak yeni enerji hattı hizmete alındı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Avdan Göleti'ne kesintisiz su temini sağlayacak yeni elektrik hattı tamamlandı. Proje ile tarımsal sulamada süreklilik hedefleniyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kesintisiz su teminini sağlayacak yeni enerji hattı hizmete alındı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyü'nde, Avdan Göleti'ne kesintisiz su temin edilmesini sağlayacak yeni elektrik hattı tamamlanarak hizmete sunuldu. Proje ile birlikte tarımsal sulamada sürekliliğin sağlanması hedeflendi. Hizmete alınan sistemi yerinde inceleyen Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yeni hattın, su pompalarının enerji ihtiyacını karşılayarak kaynak sularının yılın her döneminde gölete aktarılmasına imkan sağlayacağı belirtildi.
Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Tarımsal üretimi destekleyen yatırımlarımızla kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK