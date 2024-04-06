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Ortaokul Öğrencisi Harçlığını Filistin'e Bağışladı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, ortaokul öğrencisi biriktirdiği harçlığını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistin'e bağışladı.

Gediz'de Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Elanur Balı, Filistin'de yaşanan acılara kayıtsız kalmayarak harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı Gediz Şubesi'ne bağışladı.

Ortaokul öğrencisinin bağışını teslim alan Gençlik Koordinatörü Yasin Kartal, " Filistin'de yaşanan dram artık tahammül sınırlarını aştı. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında hiçbir kutsalı tanımayan zalim İsrail zulmünü arttırarak devam ettiriyor. Yaşanan bu drama Elanur kızımız gibi gençlerin kayıtsız kalmaması bir nebze olsun üzüntümüzü azaltıyor. Gençlerimizin Filistin'li mazlumlara maddi destek sağlamaları, İsrail mallarını boykot etmeleri ve bu zulmün bir an önce sona ermesi için dua etmeleri gibi davranışları yüksek vicdan sahibi olduklarını gösteriyor. Duyarlı davranışından ötürü Elanur kızımıza ve yetişmesinde emeği geçen başta ailesi olmak üzere öğretmenlerine teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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