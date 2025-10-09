Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısı ile Mücadele Devam Ediyor

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelenin il genelinde aralıksız devam ettiğini belirterek, "2024 sonbahar döneminde 265 bin, 2025 İlkbahar döneminde ise 305 bin hane ilaçlanmıştır. Bu yıl yine kasım ayından itibaren bakanlığımızca temin edilen 12 bin litre biyosidal ilaç ziraat odalarımızla işbirliğinde tüm ilçelerimizdeki kışlakların ilaçlanması için kullanılacaktır" dedi.

Ordu'da fındık başta olmak üzere tüm tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Çamaş ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İlde, 'Kahverengi Kokarca Eylem Planı' kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Ay, "İlimizde özellikle 2023 yılından bu yana zararlının yoğun olarak görüldüğü ilçelerimiz başta olmak üzere, tüm ilçelerimizdeki kırsal mahallelerimizde teknik personelimizin koordinasyonunda üreticilerimiz, muhtarlarımız ve ziraat odalarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte etkin bir mücadele yürütmekteyiz" diye konuştu.

"Mücadele yöntemleri zamanı geldiğinde uygulanmaktadır"

Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini kaydeden Ay, "Zararlı ile mücadele tek aşamalı olmayıp, birbirini takip eden entegre mücadele prensipleri ile yürütülmektedir. Bu kapsamda biyolojik, biyoteknik, kimyasal ve mekanik mücadele yöntemleri yeri ve zamanı geldiğinde uygulanmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem itibarı ile en etkin mücadele yöntemlerinden biri olan biyoteknik mücadele kapsamında feromon tuzaklar kullanılmakta olup, toplanan zararlıların imha edilmesi popülasyon yoğunluğunun azalması açısından önem arz etmektedir. Havaların yavaş yavaş soğumaya başladığı bu dönemde kışlaklara giriş eğiliminde olan Kahverengi Kokarca'nın toplanma feromonu kullanılarak 'cezbet - yok et' yöntemi ile zararlıya karşı mücadeleye devam edilmektedir. Bu kapsamda il müdürlüğümüzce bu güne kadar temin edilen yaklaşık 20 bin adet feromon, ilçe müdürlüklerimiz aracılığıyla üreticilerimize ulaştırılmıştır. Yine feromon noktalarında toplanan zararlının yok edilmesi için 4 bin litre de kimyasal ilaç üreticilerimize ulaştırılmıştır. Aynı zamanda üreticilerimize yönelik eğitimlerimizde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

2025 yılı ilkbahar döneminde 305 bin hane ilaçlandı

Kışlak diye tabir edilen alanların ilaçlanmasının öneme değinen Ay, "Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan biyosidal ilaçlarla ilimizde 2024 sonbahar döneminde 265 bin, 2025 ilkbahar döneminde ise 305 bin hane ilaçlanmıştır. Bu yıl yine kasım ayından itibaren bakanlığımızca temin edilen 12 bin litre biyosidal ilaç ziraat odalarımızla işbirliğinde tüm ilçelerimizdeki kışlakların ilaçlanması için kullanılacaktır. Gerek feromon kullanımı, gerekse kışlakların ilaçlanması noktasında tüm üreticilerimizi kahverengi kokarca zararlısıyla etkin mücadele için işbirliğine davet ediyoruz. Hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu. - ORDU