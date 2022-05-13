Ordu'da engelli bireyler unutulmadı - Haberler

ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından engelli bireylerin talep ve ihtiyaçları karşılandı.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, iş ve sosyal hayata daha çok katılımlarını teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler yürüten Altınordu Belediyesi, engellilere yönelik toplumsal farkındalığı arttırıcı etkinlik ve faaliyetlerini de sürdürüyor. Altınordu Belediyesi, 10- 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler ve çalışmalarla engelli bireylerin yanında olmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, mahalle ziyaretlerinde sokak ve caddelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde kendisinin tespit ettiği ve kendisine iletilen ihtiyaç ve sorunlara duyarsız kalmıyor. Bu ziyaretler dahilinde Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 17 yıllık multipl skleroz (MS) hastası 58 yaşındaki Gülişan Aygün'ü evinde ziyaret eden Başkan Tören, ziyaretin ardından hastalığı sebebiyle uzun zamandır hayatını yatağa bağımlı devam ettiren Gülişan Aygün'ün ortopedik hasta yatağı ihtiyacını karşıladı. Tören, ekiplere verdiği talimatla aileye ev temizliği hizmeti de verdirirken, Gülişan Aygün'ün diğer ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceklerini belirtti.

Engelliler haftası nedeniyle, engelli Murat Topkara ve Pınar Gül'e de tekerlekli sandalye hediye ederek, hayatlarını kolaylaştırmak isteyen Başkan Tören'in hediyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt tarafından teslim edildi, ayrıca şehirde faaliyet gösteren engelli dernekleri ziyaret edildi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bir taraftan engelli bireyler için kent içi ulaşılabilirliği en üst düzeye çıkarabilmek adına engelli dostu yollar ve kaldırımlar inşa ederken, bir taraftan da engellilerin tüm hizmetlere en kolay şekilde erişimini sağlayabilmek adına projeler ortaya koymaya devam ediyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştıracak, iş ve sosyal yaşama daha çok katılmalarını sağlayacak çalışmalarımız kesintisiz sürecek. Engelli kardeşlerimizin bir ömür yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığa ve engelsiz bir geleceğe vesile olmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" dedi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel